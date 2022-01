Alberto Fernández anunció el acuerdo con el FMI: "No contempla restricciones en nuestro desarrollo"

En tanto, detalló que el acuerdo "no restringe, no limita no condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero".

Por otra parte, el mandatario también aclaró que se podrá "acceder a nuevos financiamientos" y que "no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional". "Tampoco dispone saltos devaluatorios", agregó.

Por último, confirmó que el acuerdo se elevará al Congreso y reiteró la necesidad de apoyo por parte del resto de las fuerzas políticas. En tanto, remarcó que "tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo no era posible, y tampoco será posible". "Debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura. Seguiremos, también, la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social.