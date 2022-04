El campo defendió el "tractorazo" y le respondió con ironías a Aníbal Fernández

Y añadió: “La realidad es que, por lo menos, es la obligación de aquellos a los que les fue tan bien... Estamos hablando arriba de los 1.000 millones de pesos. ¡Me encantaría pagarlos! ¿Sabés lo que es tener mil palos en el bolsillo? Son esas ganancias inesperadas, que en España les llaman ‘caídas del cielo’, que las provoca esta guerra que, desgraciadamente, está soportando el mundo".

“¿Qué van a hacer? ¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen”, remató.´

anibal-alberto-fernandez-cfk.jpg Aníbal Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, actuales ministro de Seguridad y vicepresidenta de la Nación. (Foto: archivo)

El campo tildó de “patotero” al ministro

“No me sorprenden los dichos de Aníbal Fernández, tampoco su parcialidad. Prácticamente es poco creíble. Nosotros vamos a estar mañana allá en Buenos Aires, en orden y en paz, pidiendo por la República, las libertades y la Justicia. Por la seguridad y por una argentina totalmente distinta”, aseguró Raúl Víctores, productor agropecuario de San Pedro ante la consulta de A24.com Agro.

Y agregó: “Es la síntesis de este personaje, un nefasto, no merece un segundo de atención. Lo que pasa es que le habla a la tribuna de ellos, y lo más cerca que estuvo del campo es cuando va a comprar la lechuga”.

“En tanto que lo que dice el ministro de Economía (Martín Guzmán) es irrelevante, saben demasiado de nuestra realidad pero tienen esa manera de tergiversar la verdad. No sé de qué bonanza hablan cuando la soja vale u$s 650 y al productor le pagan $140 pesos y los insumos hay que pagarlos en dólar blue, no en el dólar de ilusión que tienen”, apuntó Víctores.

Alejandro Ferrero, productor cordobés, se sumó a la respuesta: “Es un patotero. Insta a la violencia y lo que hace es antidemocrático”.

San Nicolas - consignas.jpg Los productores autoconvocados del campo defendieron el tractorazo pese a las críticas de Aníbal Fernández.

“La seguridad que brinda Aníbal Fernández no es para la ciudadanía”

Otro de los que respondió el llamado de A24.com Agro fue Ariel Plá, también desde Córdoba y uno de los organizadores en la región. “Debemos tomar las cosas como de quien viene. Esta persona es la misma que decía que en Argentina había menos pobres que en Alemania, y que antes se había escapado en un auto cuando fue intendente de Quilmes”, recordó Plá sobre uno de los momentos más polémicos en la carrera política del actual ministro nacional.

“Lo van ungiendo en el poder porque la seguridad que brinda en su ministerio no es para la ciudadanía, sino para otros sectores del Gobierno que lo ponen en ese lugar”, reflexionó.

Y se preguntó: “Creerá que tiene el poder de persuadir a las personas que quieren ir a la Plaza? Tal vez piense que los que vamos no estamos convencidos de lo que queremos hacer y no tenemos conciencia de lo que dicen. Justamente vamos a llevar Constituciones para despertar a la gente y que conozca sus derechos y garantías, que están siendo vulnerados”, precisó Plá.

“El ministro lo que tendría que hacer es preocuparse por la seguridad, hoy te matan por un caramelo”, se lamentó Iván Castellaro, productor santafesino.

Tractorazo del campo El tractorazo tiene previsto llegar a la Plaza de Mayo a las 15 horas de este sábado.

“Lamento mucho que amenace a los que les llenamos la panza. Los alimentos que come todos los días su familia y sus amigos son generados por algún productor agropecuario de los que van a estar manifestándose en paz, y que tienen todos sus derechos a un reclamo genuino”, indicó.

Y respondió sobre “el buen momento” del campo del que habló Fernández. “Si quiere le saco la cuenta o le muestro la factura de lo que tiene que pagar a ver si me la puedo "llevar en pala". Le hago los números, mano a mano. El que "se la lleva en pala" es el Gobierno que se lleva el 70% de lo que produzco”.

“Es lamentable, pero es parte del relato. Y lo peor es que personaje así nefasto le hace mucho daño al país. Jamás en la vida produjeron una planta de lechuga. La única vez que transpira es cuando va al Caribe. No agarró una pala en su vida pero amenaza a los productores agropecuarios”, concluyó.