Final del misterio: dieron a conocer dónde están los lotes cultivados con trigo transgénico

De las 52.755 hectáreas totales, 25.124 se encuentran en territorio bonaerense. En tanto que Córdoba es la segunda provincia con mayor expansión de esta variable OGM (Organismos Genéticamente Modificados) que impulsa Bioceres, con 7.705 hectáreas que representan un 14,6%. Santiago del Estero (7.119 has, 13,5%), La Pampa (4.366 has, 8,3%), Santa Fe (4.023 has, 7,6%) y Chaco (2.340 has, 4,4%) completan el cuadro principal.