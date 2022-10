El fin de la media res: cómo son los "medios mecánicos" que impulsan los matarifes como alternativa al troceo

“Les dije (a los matarifes) que quienes tengan medios mecánicos los usen, y nosotros valoraremos si eso infringen o no la norma. Si la media res no está al hombro de nadie, para nosotros va a pasar. Ahora: si está al hombro, se cierra el camión y se lo lleva otra vez a origen. Ante la situación de ver un camión bajando una media res se debe labrar un acta, pero luego se discutirá si eso está o no dentro de la ley. Si vemos que no le cargan los 100 kilos al hombro de un trabajador los podemos “observar”, pero no podremos decir nada”, explicó Luciano Zarich, subsecretario de Mercados Agropecuarios.