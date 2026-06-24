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Nueva convocatoria judicial

Caso Loan: citaron a declarar como testigo a Elisa Carrió en el juicio por la desaparición del niño

El Tribunal Oral Federal de Corrientes aceptó un pedido de la defensa de Laudelina Peña y convocó a la ex dirigente política para que brinde testimonio. La decisión se conoció durante la tercera audiencia del proceso oral, que busca esclarecer la desaparición de Loan Peña.

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a la ex dirigente política para que brinde testimonio. (Foto: archivo).

El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a la ex dirigente política para que brinde testimonio. (Foto: archivo).

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió citar a declarar como testigo a Elisa Carrió en el juicio por la desaparición de Loan Peña. La medida fue adoptada a pedido de la defensa de Laudelina Peña, una de las principales acusadas en la causa, durante la tercera audiencia del debate oral que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

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La convocatoria fue solicitada por la abogada Mónica Chirivin, representante de Laudelina Peña. El pedido se fundamentó en declaraciones públicas realizadas por la ex líder de la Coalición Cívica luego de que sobre un mensaje que le habría dicho el ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Según se expuso ante el tribunal, Carrió aseguró haber mantenido un contacto con el entonces mandatario provincial, quien le habría dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina Peña.

El juicio

Laudelina Peña, tía de Loan y a quien la fiscalía federal le atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño, finalmente no declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia. La decisión contrastó con lo anticipado por su abogada, Mónica Chirivin, quien había señalado que su defendida ampliaría su declaración indagatoria.

Luego de ser identificada formalmente por el tribunal, el presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, le preguntó si deseaba prestar declaración. Ante esa consulta, la acusada respondió negativamente y decidió no brindar su versión de los hechos en esta etapa del juicio.

La determinación generó sorpresa entre quienes siguen el proceso, ya que la defensa había adelantado que Laudelina estaba dispuesta no solo a declarar, sino también a responder preguntas durante el debate oral.

Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. (Foto: archivo)

Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. (Foto: archivo)

Durante la instrucción de la causa, Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. Sin embargo, en esta nueva instancia judicial eligió no realizar ninguna manifestación ante los jueces.

Pese a ello, en los tribunales no descartan que más adelante decida declarar. Una de las hipótesis que se analiza es que espere a que la fiscalía y las querellas incorporen una parte importante de la prueba prevista para el juicio antes de exponer su versión ante el tribunal.

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