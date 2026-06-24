Caso Loan: citaron a declarar como testigo a Elisa Carrió en el juicio por la desaparición del niño

Luego de ser identificada formalmente por el tribunal, el presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, le preguntó si deseaba prestar declaración. Ante esa consulta, la acusada respondió negativamente y decidió no brindar su versión de los hechos en esta etapa del juicio.

La determinación generó sorpresa entre quienes siguen el proceso, ya que la defensa había adelantado que Laudelina estaba dispuesta no solo a declarar, sino también a responder preguntas durante el debate oral.

Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. (Foto: archivo)

Durante la instrucción de la causa, Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. Sin embargo, en esta nueva instancia judicial eligió no realizar ninguna manifestación ante los jueces.

Pese a ello, en los tribunales no descartan que más adelante decida declarar. Una de las hipótesis que se analiza es que espere a que la fiscalía y las querellas incorporen una parte importante de la prueba prevista para el juicio antes de exponer su versión ante el tribunal.