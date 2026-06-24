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A los gritos: el tremendo ataque de Yanina Zilli con Manuel en Gran Hermano: "¡Pará un poco loco!"

Yanina Zilli explotó con todo contra Manuel Ibero por un problema de convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

24 jun 2026, 16:13
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A los gritos: el tremendo ataque de Yanina Zilli con Manuel en Gran Hermano: ¡Pará un poco loco!

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Lo que empezó como una disputa doméstica por la temperatura del ambiente terminó en un estallido de proporciones dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Yanina Zilli perdió la paciencia y arremetió a los gritos contra Manuel Ibero por el uso del aire acondicionado, en un cruce que dejó al resto de los participantes en un clima de tensión extrema. El episodio, aunque disparado por algo tan cotidiano, dejó al descubierto fricciones acumuladas durante meses de convivencia.

La primera en explotar fue Yanina, visiblemente furiosa, que apagó el equipo y descargó su hartazgo sin filtros: "Lo estoy bajando, para un poco loco. Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22. La casa es de todos, dejame de joder", lanzó, marcando el inicio de una discusión que rápidamente subió de tono.

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La situación sorprendió al resto de los presentes, que intentaron entender el origen del conflicto mientras el clima interno se volvía cada vez más tenso. Lejos de calmarse, Yanina apuntó directamente contra Manuel, a quien acusó de haber manipulado el control del aire en más de una ocasión sin consenso del grupo: "Hace 4 meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por la puerta esa. No me rompan más las pelotas. Con todos me hinché las pelotas. Manu me puso el aire en 19 el otro día", gritó mientras apagaba el equipo.

La respuesta de Manuel no tardó en llegar, aunque en un tono mucho más defensivo: "No fui yo y nunca te grité", intentó aclarar, buscando desmarcarse del conflicto. Pero Zilli no dio el brazo a torcer y volvió a responder con mayor intensidad, dejando en claro que la situación venía acumulando tensiones previas: "Te grito yo porque me cansaste, es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés", retrucó.

En medio del cruce, Andrea del Boca también se metió en la discusión y aportó su visión, sumando más leña al fuego: "Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19", lanzó, reforzando la idea de que el problema con la temperatura venía repitiéndose desde hacía tiempo. Mientras tanto, Manuel intentaba continuar con tareas domésticas lavando los platos en medio del caos, lo que generó aún más incomodidad en la escena. Yipio, por su parte, apareció sonriente desde su habitación para presenciar el cruce, aportando un contraste llamativo entre el dramatismo de la discusión y la reacción más relajada de algunos integrantes.

Lo cierto es que lo que comenzó como una queja por el aire acondicionado terminó exponiendo tensiones internas más profundas dentro de la convivencia. Y en esta ocasión, el control remoto no solo calentó o enfrió el ambiente: directamente lo incendió.

¿Qué le dijo El Turco García a Andrea del Boca en su visita a la casa de Gran Hermano?

El Turco García ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para participar del Congelados y protagonizó un reencuentro con su mujer Mariela, quien días atrás había generado polémica al besarse con Emanuel. La visita prometía emoción pero terminó dejando también una inesperada polémica cuando el exfutbolista se acercó a Andrea del Boca y le dijo: "Andreita, vine por vos porque sé que lo pediste, el Congelado por Mariela, así que hice el honor a la voz civil". La frase se viralizó de inmediato en redes, donde los seguidores del reality comenzaron a especular sobre el rol de la actriz en la producción del programa.

Con Mariela, el Turco tuvo un tono mezcla de afecto y advertencia. Le expresó su orgullo por cómo está jugando —"Sé que sos una madre espectacular, tus amigas te aman. Sé lo que sos como persona"— pero también le recordó el peso de su vínculo: "Si no fuera por vos sabés que estaría muerto, por el tema de adicción". Y sin nombrar a Emanuel directamente, le dejó un mensaje claro respecto a su relación con él: "Sabés que lo del baile... sé que siempre estuviste al límite, manejalo".

En las redes, la frase dirigida a Andrea del Boca generó todo tipo de reacciones. "¿Lo pidió Andrea? El tipo lo dijo. Que muestren que fue así", "La cara de 'No me quemeeees'" y "El Turco tirando factos" fueron algunos de los comentarios más destacados, en medio del debate sobre si la actriz habría tenido influencia en la producción para que se realizara el Congelados.

     

 

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