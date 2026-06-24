A los gritos: el tremendo ataque de Yanina Zilli con Manuel en Gran Hermano: "¡Pará un poco loco!"

En medio del cruce, Andrea del Boca también se metió en la discusión y aportó su visión, sumando más leña al fuego: "Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19", lanzó, reforzando la idea de que el problema con la temperatura venía repitiéndose desde hacía tiempo. Mientras tanto, Manuel intentaba continuar con tareas domésticas lavando los platos en medio del caos, lo que generó aún más incomodidad en la escena. Yipio, por su parte, apareció sonriente desde su habitación para presenciar el cruce, aportando un contraste llamativo entre el dramatismo de la discusión y la reacción más relajada de algunos integrantes.

Lo cierto es que lo que comenzó como una queja por el aire acondicionado terminó exponiendo tensiones internas más profundas dentro de la convivencia. Y en esta ocasión, el control remoto no solo calentó o enfrió el ambiente: directamente lo incendió.

¿Qué le dijo El Turco García a Andrea del Boca en su visita a la casa de Gran Hermano?

El Turco García ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para participar del Congelados y protagonizó un reencuentro con su mujer Mariela, quien días atrás había generado polémica al besarse con Emanuel. La visita prometía emoción pero terminó dejando también una inesperada polémica cuando el exfutbolista se acercó a Andrea del Boca y le dijo: "Andreita, vine por vos porque sé que lo pediste, el Congelado por Mariela, así que hice el honor a la voz civil". La frase se viralizó de inmediato en redes, donde los seguidores del reality comenzaron a especular sobre el rol de la actriz en la producción del programa.

Con Mariela, el Turco tuvo un tono mezcla de afecto y advertencia. Le expresó su orgullo por cómo está jugando —"Sé que sos una madre espectacular, tus amigas te aman. Sé lo que sos como persona"— pero también le recordó el peso de su vínculo: "Si no fuera por vos sabés que estaría muerto, por el tema de adicción". Y sin nombrar a Emanuel directamente, le dejó un mensaje claro respecto a su relación con él: "Sabés que lo del baile... sé que siempre estuviste al límite, manejalo".

En las redes, la frase dirigida a Andrea del Boca generó todo tipo de reacciones. "¿Lo pidió Andrea? El tipo lo dijo. Que muestren que fue así", "La cara de 'No me quemeeees'" y "El Turco tirando factos" fueron algunos de los comentarios más destacados, en medio del debate sobre si la actriz habría tenido influencia en la producción para que se realizara el Congelados.