Confirmado: Susana Giménez regresa a la televisión y quiere al papá de Messi para un especial

Mientras la Selección Argentina avanza en el Mundial 2026, Susana Giménez prepara su regreso a la pantalla con una participación muy especial.
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PrimiciasYa.com pudo confirmar que Susana Giménez viajará a Miami para ver a la Selección Nacional y que hará un especial para Telefe. Los detalles.
Mientras la Selección Argentina avanza en el Mundial 2026, Susana Giménez prepara su regreso a la pantalla con una participación muy especial.
PrimiciasYa.com pudo confirmar que la conductora viajará a Estados Unidos para realizar un programa junto a Marley, Por el mundo mundial, quien se encuentra cubriendo la Copa del Mundo para Telefe, en una apuesta fuerte del canal para reforzar su cobertura del evento deportivo más importante del año.
El especial se verá al aire el viernes 3 de julio, día en que Argentina jugará su cuarto partido, que corresponderá a los dieciseisavos de final y se jugará en el Miami Stadium de Florida, frente al segundo clasificado del Grupo H.
La idea es que el programa de Marley con Susana se emita al término del partido, con horario a definir ya que podría extenderse si hay un posible empate en los 90 minutos.
Por otro lado, según información que maneja este portal, Telefe insiste en la posibilidad de que Susana haga otro especial por su cuenta con la familia Messi. Como primera opción se baraja la posibilidad de que sea con Antonela Roccuzzo y los hijos de la pareja, aunque también existe la alternativa de que sea con la mamá del Diez, Celia, y también su padre, Jorge, tras el delicado momento de salud que vivió en los últimos días.
Recordemos que Celia mantiene un vínculo especial con Susana y ella misma le comentó a Ángel de Brito la semana pasada que la intención es viajar con Jorge para ver algún partido de la Selección Nacional, y que podría ser también el del 3 de julio.