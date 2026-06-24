Confirmado: Susana Giménez regresa a la televisión y quiere al papá de Messi para un especial

Por otro lado, según información que maneja este portal, Telefe insiste en la posibilidad de que Susana haga otro especial por su cuenta con la familia Messi. Como primera opción se baraja la posibilidad de que sea con Antonela Roccuzzo y los hijos de la pareja, aunque también existe la alternativa de que sea con la mamá del Diez, Celia, y también su padre, Jorge, tras el delicado momento de salud que vivió en los últimos días.

Recordemos que Celia mantiene un vínculo especial con Susana y ella misma le comentó a Ángel de Brito la semana pasada que la intención es viajar con Jorge para ver algún partido de la Selección Nacional, y que podría ser también el del 3 de julio.