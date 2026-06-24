ANSES confirmó un extra de $55.841 para julio: quiénes lo recibirán automáticamente

Tras el aumento del 2,1%, el monto alcanzará los $55.841 durante julio de 2026.

Este beneficio forma parte del Plan de los Mil Días y tiene como objetivo garantizar una adecuada nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

El pago se realiza automáticamente junto con la prestación principal, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Quiénes cobran el Complemento Leche

El beneficio está dirigido a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 3 años.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Familias incluidas dentro del Plan de los Mil Días.

ANSES deposita el dinero directamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación habitual.

AUH: El Plan 1000 Días asegura una ayuda mensual para niños de hasta 3 años con el Complemento Leche. Foto: Internet

AUH, AUE y SUAF: cuánto se cobrará en julio

Con el incremento del 2,1%, las principales asignaciones familiares quedarán establecidas de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Monto total: $148.049.

Pago mensual del 80%: $118.439,20.

Retención del 20%: $29.609,80.

AUH por discapacidad

Monto total: $482.062.

Pago directo: $385.649,60.

Retención: $96.412,40.

Asignación por Embarazo (AUE)

Monto total: $148.049.

Pago del 80%: $118.439,20.

Retención: $29.609,80.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Primer tramo de ingresos: $148.049.

Sin retenciones mensuales.

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

La AUH y la AUE continúan bajo el sistema de retención del 20%, mecanismo que busca garantizar el cumplimiento de ciertos requisitos vinculados a la salud y la educación de los menores.

Para recuperar ese dinero, las familias deben presentar la Libreta AUH, documento que acredita:

Controles médicos.

Calendario de vacunación.

Asistencia escolar.

Una vez presentada la documentación, ANSES liquida el monto retenido.

Tarjeta Alimentar: los montos que se pagan en julio

La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante julio y se depositará de manera automática junto con la asignación correspondiente.

Los importes confirmados son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Hogares con tres hijos o más: $149.425.

Este beneficio busca garantizar el acceso a alimentos y está destinado principalmente a titulares de AUH, AUE y madres con siete hijos o más que perciben pensiones no contributivas.

Cuánto puede cobrar una familia en julio

La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar considerablemente los ingresos mensuales.

Por ejemplo:

Una madre con un hijo menor de 3 años podría cobrar $118.439 de AUH, más $72.250 de Tarjeta Alimentar y $55.841 de Complemento Leche.

En ese caso, los ingresos superarían los $246.000 durante julio, sin contar otros beneficios compatibles.

Calendario de pagos de ANSES para julio 2026

ANSES informó las fechas de cobro según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima