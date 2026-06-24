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Aumento de la AUH de ANSES en julio: confirman el nuevo monto por hijo

Se oficializó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las asignaciones sociales de todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad basada en el IPC de mayo, reconfigurando los saldos generales.

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Aumento de la AUH de ANSES en julio: confirman el nuevo monto por hijo

Aumento de la AUH de ANSES en julio: confirman el nuevo monto por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya planifica las liquidaciones correspondientes al universo de la protección social para el próximo período mensual. Tras confirmarse de manera oficial por parte del INDEC que la inflación de mayo se desaceleró al 2,1%, marcando el nivel más bajo en ocho meses, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán reflejada esta actualización nominal en sus saldos de bolsillo de forma automática.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar el poder adquisitivo de los sectores que no cuentan con ingresos formales registrados. Los depósitos de la AUH de ANSES en julio se procesarán de forma directa en las cuentas de la seguridad social, unificando el haber base indexado con los programas de asistencia nutricional vigentes para simplificar la administración del presupuesto familiar y agilizar el acceso a los fondos.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de julio?

Aumento de la AUH de ANSES en julio: confirman el nuevo monto por hijo

Aumento de la AUH de ANSES en julio: confirman el nuevo monto por hijo

El organismo previsional aplicará el 2,1% para fijar el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $148.003,59 para la zona general del país. De esa cifra total determinada por la fórmula de movilidad mensual, la entidad transfiere de manera directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante hasta la presentación formal de las libretas obligatorias de salud y escolaridad.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubicará en la misma cifra de $148.003,59 para el período de julio. Las beneficiarias percibirán los recursos unificados con las sumas fijas de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías que correspondan según la edad de los menores a cargo, garantizando la cobertura de la canasta básica.

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Los titulares de la AUH acceden en su misma jornada bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben un extra mensual, valor que se incrementa de forma escalonada para quienes tienen dos o tres menores registrados en el núcleo familiar.

A estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos del sistema financiero nacional, los beneficiarios de la AUH de ANSES disponen de la asistencia económica del Estado de forma ágil y segura, sin necesidad de autorizaciones presenciales intermedias ni trámites burocráticos.

¿Cómo verificar las retenciones acumuladas y las órdenes de pago en Mi ANSES?

Las madres y tutores pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma interactiva oficial para auditar los desgloses de haberes del período. El aplicativo detalla los montos brutos, las retenciones preventivas del 20% y permite corroborar el estado de las liquidaciones complementarias asociadas al grupo familiar antes de concurrir a los cajeros.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular, organizándose de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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