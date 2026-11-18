AUH General (80% en mano): $127.688,80 netos por hijo ($159.611 brutos menos $31.922,20 de retención acumulada).

SUAF Rango 1 (100% directo): $79.816 netos por hijo para los grupos familiares con menores ingresos registrados.

Prestación Alimentar (automática para AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos): Familias con 1 hijo: $72.250 netos. Familias con 2 hijos: $113.299 netos. Familias con 3 o más hijos: $149.425 netos.

Complemento Leche (Plan de los Mil Días): $60.203 mensuales por cada hijo menor de 3 años o titular de Asignación por Embarazo.

Ayuda Escolar Anual: Haber general de $55.672 (que alcanzó los $85.000 con el refuerzo extraordinario liquidado en el inicio del ciclo lectivo) para menores de entre 45 días y 17 años inclusive.

¿Cómo verificar los datos familiares y tramitar las asignaciones en Mi ANSES?

Para garantizar la liquidación correcta de los haberes mensuales y evitar suspensiones por falta de documentación, los titulares deben gestionar sus registros mediante la plataforma digital del organismo:

Verificación de vínculos: ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la pestaña Hijos y seleccionar Mis Asignaciones para corroborar que los nacimientos y datos del grupo familiar estén acreditados.

Carga de la Ayuda Escolar Anual: generar el formulario correspondiente en Mi ANSES, hacerlo firmar y sellar por la institución educativa y subir la fotografía del certificado antes del 31 de diciembre de 2026 .

Acreditación automática: tanto la Prestación Alimentar como el Complemento Leche no requieren inscripción previa, ya que ANSES cruza los datos de manera interna y los deposita en la misma cuenta bancaria y fecha de la prestación principal.

¿Cuándo se pagan las asignaciones de ANSES en noviembre según la terminación de DNI?

El calendario oficial de pagos de ANSES para titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) durante noviembre de 2026 continúa de la siguiente manera: