"Como cada momento en la que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justicia social en términos redistributivos. Que tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo", sostuvo.

En esa línea, agregó que las medidas orientadas a modificar la distribución de la riqueza terminan perjudicando a quienes buscan beneficiar.

La ceremonia se realizó en el marco del simposio internacional por el 80° aniversario de los juicios de Núremberg. (Foto: Presidencia)

"Cuando generan esa situación, están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece", precisó.

Además, afirmó que las políticas aplicadas con el argumento de mejorar las condiciones de los sectores vulnerables produjeron el efecto contrario: "Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. Argentina es un caso emblemático de eso".

La apertura comercial y las proyecciones del Gobierno

Milei también destacó la expansión de los mercados internacionales como uno de los principales resultados de su programa económico.

“Cuando llegamos solamente comerciábamos con el 10% del planeta, y ahora lo hacemos con el 30%. Hemos abierto más de 500 mercados y, si seguimos acordes a nuestro plan, para el año 2031 estaremos comercializando con el 90% del mundo”, sostuvo.

También elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, presente en el auditorio, a quien destacó por su desempeño al frente del Palacio de Hacienda.

"Algo que no sucedió porque pude sumar al equipo, el ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia", expresó, antes de recibir el aplauso de los asistentes.

El anuncio de su próximo libro

Durante su intervención, Milei también anunció que presentará su nuevo libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el próximo 30 de noviembre en el Palacio Libertad.

Durante su discurso, reivindicó los valores judeocristianos, destacó los avances de su programa económico. (Foto: Presidencia)

El mandatario incorporó el anuncio a una jornada en la que combinó definiciones sobre su programa económico, cuestionamientos a la oposición y una defensa de los principios ideológicos que orientan su administración.

El reconocimiento de las instituciones

La ceremonia contó también con la participación del presidente de la Universidad de Belgrano, José Ghioldi; el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, el rabino Ariel Stofenmacher; y el presidente de la Fundación Universidad de Belgrano, Julio Baigorria.

Al abrir el acto, Ghioldi destacó el vínculo entre el mandatario y la institución académica. Sostuvo que Milei “no llega a esta universidad como un visitante, sino como uno de los nuestros” y definió la distinción como un reconocimiento compartido por dos universidades unidas por “el conocimiento, la libertad de pensamiento y el debate de ideas”.

Por su parte, Stofenmacher se refirió al crecimiento del antisemitismo y a los desafíos vinculados con la discriminación y la intolerancia.

“En un mundo donde el antisemitismo crece, la discriminación y la intolerancia aumentan”, afirmó. Además, agradeció al presidente por “su coherencia y por la claridad con la que ha sostenido esta causa dentro y fuera del país”.

Finalmente, Baigorria explicó los motivos de la distinción y destacó que el Doctorado Honoris Causa reconoce las convicciones que Milei defendió durante su trayectoria.

En particular, valoró “su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo internacional, su impulso a la ley de juicio en ausencia y su defensa en la memoria del Holocausto”.