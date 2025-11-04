La AUE también recibe $119.714,29 y sigue los mismos parámetros. La actualización mensual refleja la movilidad por IPC oficial.

Los titulares reciben además la Tarjeta Alimentar, que mantiene valores vigentes sin actualización por IPC.

Cuánto cobra una familia con AUH en noviembre

Según composición familiar:

1 hijo: AUH $95.771,43 + Alimentar $52.250 = $148.021,43

2 hijos: AUH $191.542,86 + Alimentar $81.936 = $273.478,86

3 hijos o más: AUH $287.314,29 + Alimentar $108.062 = $395.376,29

Quienes presenten la Libreta AUH 2024 podrán sumar el retenido anual, que puede superar $160.000 por hijo según meses liquidados.

ANSES paga más de $100.000 a AUH y AUE en noviembre: cómo acceder

Quiénes pueden cobrar la AUH y AUE

Pueden acceder titulares con hijos menores de 18 años o sin límite en caso de discapacidad y que cumplan alguna de estas condiciones:

Desocupados

Trabajadores informales

Personal de casas particulares

Monotributistas sociales

El beneficio es para residentes argentinos o extranjeros con dos años de residencia legal y menores a cargo con escolaridad y vacunación al día.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH acredita controles de salud, vacunas y asistencia escolar. Debe presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025.

Paso a paso digital:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave

Ir a Hijos > Libreta AUH

Descargar formulario, completar en escuela y centro de salud

Subir foto completa y nítida al sistema

Confirmar carga y conservar comprobante

El trámite evita suspensiones y activa el pago retenido anual.

Cuándo se paga AUH y AUE en noviembre

Los pagos se realizan en la cuenta bancaria registrada según calendario de ANSES, comenzando por terminación de DNI. La Tarjeta Alimentar se acredita en la misma fecha y cuenta de la prestación principal.

El organismo publicará el calendario definitivo días antes del inicio del cronograma mensual.