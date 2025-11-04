ANSES confirmó que más de $100.000 se acreditarán en noviembre para titulares de AUH y AUE, combinando el incremento del 2,1% y la Tarjeta Alimentar. La actualización se aplica bajo el esquema vigente vinculado al IPC con dos meses de rezago.
ANSES aplicará un refuerzo superior a $100.000 para titulares de AUH y AUE en noviembre. Con aumento del 2,1% por IPC y montos confirmados, el organismo actualizará pagos y beneficios. Cómo se calculan los importes y quiénes acceden al refuerzo.
ANSES paga más de $100.000 a AUH y AUE en noviembre: cómo acceder
El organismo nacional detalló los montos fijados por normativa, informó el impacto del ajuste y ratificó que el beneficio alcanza también a familias con hijos con discapacidad y titulares de AUE. En paralelo, se mantiene la obligación de presentar la Libreta AUH para liberar el 20% retenido del año anterior.
Las acreditaciones se realizarán en cuentas bancarias habituales sin necesidad de trámite adicional. Las familias deberán sólo cumplir requisitos sanitarios y educativos para conservar el beneficio y acceder al total acumulado anual.
En noviembre 2025, el monto de la AUH asciende a $119.714,29, con pago mensual del 80% ($95.771,43) y 20% retenido ($23.942,86) a liquidar tras presentar la Libreta. En casos de discapacidad, la prestación llega a $389.808,61.
La AUE también recibe $119.714,29 y sigue los mismos parámetros. La actualización mensual refleja la movilidad por IPC oficial.
Los titulares reciben además la Tarjeta Alimentar, que mantiene valores vigentes sin actualización por IPC.
Según composición familiar:
1 hijo: AUH $95.771,43 + Alimentar $52.250 = $148.021,43
2 hijos: AUH $191.542,86 + Alimentar $81.936 = $273.478,86
3 hijos o más: AUH $287.314,29 + Alimentar $108.062 = $395.376,29
Quienes presenten la Libreta AUH 2024 podrán sumar el retenido anual, que puede superar $160.000 por hijo según meses liquidados.
Pueden acceder titulares con hijos menores de 18 años o sin límite en caso de discapacidad y que cumplan alguna de estas condiciones:
Desocupados
Trabajadores informales
Personal de casas particulares
Monotributistas sociales
El beneficio es para residentes argentinos o extranjeros con dos años de residencia legal y menores a cargo con escolaridad y vacunación al día.
La Libreta AUH acredita controles de salud, vacunas y asistencia escolar. Debe presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025.
Paso a paso digital:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave
Ir a Hijos > Libreta AUH
Descargar formulario, completar en escuela y centro de salud
Subir foto completa y nítida al sistema
Confirmar carga y conservar comprobante
El trámite evita suspensiones y activa el pago retenido anual.
Los pagos se realizan en la cuenta bancaria registrada según calendario de ANSES, comenzando por terminación de DNI. La Tarjeta Alimentar se acredita en la misma fecha y cuenta de la prestación principal.
El organismo publicará el calendario definitivo días antes del inicio del cronograma mensual.