Un nuevo revés judicial sacude con fuerza a Morena Rial: "Le negaron la..."

Pero en paralelo, los abogados Marcelo D’Angelo y Martín Leiro presentaron un pedido de excarcelación independiente, con nuevos argumentos: “Se presentan los abogados de Morena Rial y le dicen a la jueza: queremos la excarcelación, aparte de la domiciliaria".

“ Plantearon que ya recapacitó, que está arrepentida, que está en tratamiento psicológico, etcétera ”, detalló sobre los fundamentos presentados por la defensa, que argumentó que Morena se encontraría en mejores condiciones si permaneciera fuera del penal.

“La jueza se lo rechaza, que esto es lo que sucedió hoy, 16 de enero y recuerda nuevamente que ya quebrantó el anterior beneficio”, confirmó el periodista. Y cerró: “Es un nuevo revés para Morena Rial, que no logra ningún beneficio de la Justicia ”.