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HORÓSCOPO DE OCTUBRE

Astrología y salud: Los 2 signos que tienen que hacer el "ritual de la canela y el laurel" hoy 1 de octubre para arrancar el mes sin malas energías

Pesadez en el cuerpo, mente nublada y estancamiento: la guía completa paso a paso para purificar tu campo energético en casa.

Pesadez en el cuerpo

Pesadez en el cuerpo, mente nublada y estancamiento: la guía completa paso a paso para purificar tu campo energético en casa. Foto: Astrología y salud.

Es el tema que incendia TikTok y los portales de bienestar en este jueves 1 de octubre: los famosos "rituales de apertura de mes". Tras la acumulación de tensión y desgaste de septiembre, el cuerpo y el campo áurico requieren un reseteo biológico urgente para no arrancar el nuevo ciclo con el tanque vacío.

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El estrés de mitad de semana y la sobrecarga digital suelen manifestarse como pesadez frontal y tensión en las sienes. Foto: Astrología y salud. 

La medicina holística advierte que la fatiga persistente, la dificultad para concentrarse o la molesta sensación de que las cosas "no fluyen" son síntomas inequívocos de un campo energético saturado de estática y vibraciones ajenas.

Aprovechar las primeras horas del 1 de octubre para aplicar el ancestral "ritual de la canela y el laurel" es el secreto definitivo para destrabar los caminos, repeler la envidia y arrancar el mes con el cuerpo liviano y la mente lúcida.

Si pertenecés a uno de los dos signos que más somatizan las cargas del ambiente, hoy necesitás poner en marcha esta purificación sin falta.

Astrología: Los 2 signos que necesitan la limpieza energética hoy

  • Piscis: Como signo esponja del zodíaco, absorbiste toda la tensión ambiental del cierre de septiembre. Te levantás con pesadez en los ojos y falta de fuerza vital. Necesitás el ritual del laurel hoy mismo para cortar el drenaje de energía.

  • Cáncer: La acumulación de preocupaciones familiares y estrés digestivo te tiene con el cuerpo abotagado y la mente acelerada. El humo sagrado del laurel te va a devolver la claridad mental y la paz interior que tanto buscás.

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Los 2 signos que necesitan la limpieza energética hoy 1 de octubre. Foto: Ideogram, Astrología y salud.

El protocolo detallado de 4 pasos para el "Ritual de Inicio de Mes"

  • La quema sagrada de hojas de laurel: Escribí en tres hojas de laurel seco tus intenciones principales de abundancia y bienestar para octubre (ejemplo: "Paz", "Salud", "Prosperidad"). Quemalas con cuidado en un cuenco de cerámica resistente y dejá que el humo purifique cada rincón de tu casa.

  • El soplado de canela en la puerta: De pie en la puerta de entrada de tu hogar, colocá una cucharadita de canela en polvo en la palma de tu mano derecha. Mirando hacia el interior, repetí con fe: "Cuando esta canela sople, la abundancia y la paz a este hogar entrarán", y soplá el polvo hacia adentro.

  • El enjuague purificador de sal marina: Durante tu ducha nocturna, frotá suavemente un puñado de sal gruesa por tus hombros y brazos para descargar la estática acumulada antes de enjuagarte con agua tibia.

  • Infusión relajante de Menta y Romero: Bebé una taza tibia antes de acostarte para desinflamar las mucosas digestivas, calmar el sistema nervioso y asegurar un sueño sumamente reparador.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es tan efectivo realizar este ritual el día 1 del mes?

Porque aprovecha el hito simbólico y astronómico del reinicio de ciclo, alineando la intención mental consciente con la renovación natural de la energía vital.

¿Qué hacer con los restos de laurel quemado tras el ritual?

Desechalos directamente en la tierra de una maceta o jardín para que la naturaleza absorba, recicle y transforme los elementos de forma armónica.

En pocas palabras

  • Ritual de canela y laurel: Hoy 1 de octubre se realiza un ritual para purificar el campo energético y comenzar el mes sin malas energías.
  • Signos beneficiados: Piscis y Cáncer son los dos signos que, por su sensibilidad, necesitan realizar esta limpieza energética.
  • Pasos del ritual: Incluye la quema de hojas de laurel, soplar canela en la puerta, enjuague con sal marina e infusión de menta y romero.
Resumen generado por Thinkindot AI
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