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Astrología y salud: Los 2 signos que tienen que hacer un "reset de sueño" este fin de semana para no enfermarse

Ojos pesados, insomnio de mitad de semana y defensas bajas: el protocolo holístico de infusiones y oscuridad para recuperar la energía.

El fin de semana es la ventana biológica ideal para reparar el sistema nervioso y recuperar las horas de sueño perdidas. Foto: Astrología y salud.

El fin de semana es la ventana biológica ideal para reparar el sistema nervioso y recuperar las horas de sueño perdidas. Foto: Astrología y salud.

Es tendencia absoluta en portales de salud integrativa y redes sociales: el fenómeno de la "deuda de sueño primaveral". Con el cambio de estación y el aumento de horas de luz, muchas personas experimentaron dificultades para conciliar el descanso durante la semana, levantándose con la sensación de no haber descansado nada.

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El estrés de mitad de semana y la sobrecarga digital suelen manifestarse como pesadez frontal y tensión en las sienes. Foto: Astrología y salud. 

La medicina holística advierte que el cuerpo no puede sostener jornadas de alta exigencia mental con un sistema nervioso sobrecargado. La falta de un descanso reparador debilita el sistema inmune, inflama las mucosas y genera esa molesta pesadez en los ojos que arruina el estado de ánimo.

Aprovechar los días del fin de semana (25 al 27 de septiembre) para aplicar un "reset somático de sueño" es la única medicina efectiva para reparar tejidos, equilibrar el cortisol y arrancar octubre con la vitalidad al 100%.

Si pertenecés a uno de los dos signos más afectados por el insomnio y la fatiga en este tránsito astral, hoy necesitás poner en marcha este protocolo de descanso en casa.

Los 2 signos que encabezan la necesidad de un "reset de sueño"

  • Piscis: Al ser un signo altamente receptivo y empático, tu sistema nervioso absorbió la sobrecarga emocional de toda la semana. La falta de sueño profundo te tiene con las defensas bajas y la mirada pesada. Necesitás desconectar las pantallas temprano el viernes y dormir sin alarma el sábado.

  • Geminis: Tu mente hiperactiva no encontró el botón de apagado durante las últimas noches. El bombardeo de notificaciones y la luz azul alteraron tu secreción de melatonina, provocándote insomnio y embotamiento frontal. Tu prioridad de este fin de semana debe ser el descanso auditivo y visual.

Crear una atm&oacute;sfera de penumbra y beber infusiones relajantes antes de acostarse garantiza un sue&ntilde;o profundo. Foto: Astrolog&iacute;a y salud.

Crear una atmósfera de penumbra y beber infusiones relajantes antes de acostarse garantiza un sueño profundo. Foto: Astrología y salud.

Cómo deben encarar la salud y el descanso los demás elementos

  • Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario): Descarguen la adrenalina acumulada con ejercicio moderado al aire libre el sábado a la mañana para poder dormir como un tronco por la noche.

  • Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): Aflojen la rigidez del cuello y la espalda con baños tibios antes de ir a la cama para aflojar la musculatura.

  • Signos de Agua y Aire restantes (Cáncer, Escorpio, Libra, Acuario): Cenar liviano y evitar el alcohol en exceso durante el fin de semana será la clave para no interrumpir la fase de sueño REM.

El protocolo de 4 pasos para el "Reset de Sueño" en casa

  • Apagón digital a las 22:00: Dejá el teléfono celular fuera de la habitación y apagá los televisores una hora antes de dormir para enviar a tu cerebro la señal biológica de descanso.

  • Infusión de Pasiflora y Tilo: Bebé una taza tibia 30 minutos antes de acostarte. Esta combinación de hierbas actúa como un sedante suave del sistema nervioso autónomo.

  • Habitación fresca y penumbra total: Mantené el dormitorio ventilado y bloqueá cualquier entrada de luz artificial para estimular la producción natural de melatonina.

  • Estiramiento pasivo de piernas: Antes de acostarte, recostate en la cama y apoyá las piernas elevadas contra la pared durante 10 minutos. Esto favorece la circulación de retorno y relaja la zona lumbar.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué cuesta más dormir bien durante los primeros días de la primavera?

Porque el incremento repentino de luz solar altera los ritmos circadianos, retrasando la liberación de melatonina y manteniendo el cerebro alerta por más tiempo.

¿Qué aceite esencial ayuda a inducir el descanso profundo?

El aceite esencial de lavanda, aplicando dos gotas en la almohada o mediante un difusor de aroma en la habitación.

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