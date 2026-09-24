Astrología y salud: Los 2 signos que tienen que hacer un "reset de sueño" este fin de semana para no enfermarse

Los 2 signos que encabezan la necesidad de un "reset de sueño"

Piscis: Al ser un signo altamente receptivo y empático, tu sistema nervioso absorbió la sobrecarga emocional de toda la semana. La falta de sueño profundo te tiene con las defensas bajas y la mirada pesada. Necesitás desconectar las pantallas temprano el viernes y dormir sin alarma el sábado.

Geminis: Tu mente hiperactiva no encontró el botón de apagado durante las últimas noches. El bombardeo de notificaciones y la luz azul alteraron tu secreción de melatonina, provocándote insomnio y embotamiento frontal. Tu prioridad de este fin de semana debe ser el descanso auditivo y visual.

Crear una atmósfera de penumbra y beber infusiones relajantes antes de acostarse garantiza un sueño profundo. Foto: Astrología y salud.

Cómo deben encarar la salud y el descanso los demás elementos

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario): Descarguen la adrenalina acumulada con ejercicio moderado al aire libre el sábado a la mañana para poder dormir como un tronco por la noche.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): Aflojen la rigidez del cuello y la espalda con baños tibios antes de ir a la cama para aflojar la musculatura.

Signos de Agua y Aire restantes (Cáncer, Escorpio, Libra, Acuario): Cenar liviano y evitar el alcohol en exceso durante el fin de semana será la clave para no interrumpir la fase de sueño REM.

El protocolo de 4 pasos para el "Reset de Sueño" en casa

Apagón digital a las 22:00: Dejá el teléfono celular fuera de la habitación y apagá los televisores una hora antes de dormir para enviar a tu cerebro la señal biológica de descanso.

Infusión de Pasiflora y Tilo: Bebé una taza tibia 30 minutos antes de acostarte. Esta combinación de hierbas actúa como un sedante suave del sistema nervioso autónomo.

Habitación fresca y penumbra total: Mantené el dormitorio ventilado y bloqueá cualquier entrada de luz artificial para estimular la producción natural de melatonina.

Estiramiento pasivo de piernas: Antes de acostarte, recostate en la cama y apoyá las piernas elevadas contra la pared durante 10 minutos. Esto favorece la circulación de retorno y relaja la zona lumbar.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué cuesta más dormir bien durante los primeros días de la primavera?

Porque el incremento repentino de luz solar altera los ritmos circadianos, retrasando la liberación de melatonina y manteniendo el cerebro alerta por más tiempo.

¿Qué aceite esencial ayuda a inducir el descanso profundo?

El aceite esencial de lavanda, aplicando dos gotas en la almohada o mediante un difusor de aroma en la habitación.