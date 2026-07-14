AUH por discapacidad: así quedó el monto tras el aumento de julio 2026

Monto de la AUH por discapacidad en zona desfavorable

Los beneficiarios que viven en zonas consideradas desfavorables reciben un monto diferencial.

Este adicional alcanza a residentes de:

La Pampa.

Chubut.

Neuquén.

Río Negro.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Partido bonaerense de Patagones.

En estos casos, el monto actualizado para julio es de:

Monto bruto: $626.681.

$626.681. Pago mensual directo (80%): $501.344,80.

AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

Cuándo se cobra la AUH por discapacidad en julio

ANSES establece las fechas de pago según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El cronograma de julio quedó de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 8 de julio.

desde el 8 de julio. DNI terminados en 2: desde el 13 de julio.

desde el 13 de julio. DNI terminados en 3: desde el 14 de julio.

desde el 14 de julio. DNI terminados en 4: desde el 15 de julio.

desde el 15 de julio. DNI terminados en 5: desde el 16 de julio.

desde el 16 de julio. DNI terminados en 6: desde el 17 de julio.

desde el 17 de julio. DNI terminados en 7: desde el 20 de julio.

desde el 20 de julio. DNI terminados en 8: desde el 21 de julio.

desde el 21 de julio. DNI terminados en 9: desde el 22 de julio.

Quiénes pueden acceder a la AUH por discapacidad

La prestación está destinada a acompañar a familias que tienen hijos con discapacidad y busca garantizar el acceso a derechos básicos como salud y educación.

Para acceder al beneficio, ANSES establece una serie de requisitos:

Requisitos del titular

La persona a cargo del hijo debe encontrarse en alguna de estas situaciones:

Estar desempleada.

Ser trabajadora no registrada.

Ser monotributista social.

Ser personal de casas particulares.

Además, debe tener actualizados sus datos personales y los del grupo familiar en ANSES.

Requisitos del hijo

A diferencia de la AUH tradicional, la asignación por discapacidad no tiene límite de edad.

El beneficiario debe:

Residir en el país.

Ser soltero, viudo, divorciado o separado legalmente.

También es necesario contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Documentación necesaria para solicitarla

Para realizar el trámite se debe presentar:

DNI del titular.

DNI del hijo o hija.

Partida de nacimiento.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Formulario PS 2.71 de autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad.

Cabe recordar que no es posible cobrar la AUH por discapacidad si el hijo ya recibe una Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad, ya que ambos beneficios son incompatibles.

Cómo tramitar la AUH por discapacidad de ANSES

Para solicitar la prestación es necesario completar una serie de pasos:

Obtener el CUD: debe estar vigente y ser emitido por la Junta Evaluadora correspondiente.

debe estar vigente y ser emitido por la Junta Evaluadora correspondiente. Actualizar los datos personales: ingresar a Mi ANSES y verificar que la información del titular y del grupo familiar esté correcta.

ingresar a Mi ANSES y verificar que la información del titular y del grupo familiar esté correcta. Solicitar un turno: realizar la solicitud para el trámite de autorización de cobro de asignaciones por hijo con discapacidad a través de la web de ANSES o llamando al 130.

realizar la solicitud para el trámite de autorización de cobro de asignaciones por hijo con discapacidad a través de la web de ANSES o llamando al 130. Presentar la documentación: acudir a la oficina asignada con el CUD, DNI, partida de nacimiento y el formulario correspondiente.

Una vez aprobado el trámite, ANSES incorpora el beneficio y comienza a liquidarlo según el calendario de pagos vigente.