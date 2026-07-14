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AUH de ANSES en julio 2026: el nuevo monto, la Tarjeta Alimentar y las fechas de cobro

ANSES oficializó para julio una suba del 2,15% para la Asignación Universal por Hijo. Conocé el nuevo monto, cómo queda la Prestación Alimentar y cuándo se acreditan los pagos según el DNI.

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Aumento de la AUH de ANSES en junio: oficializan el monto por hijo

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento correspondiente a julio de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. La actualización aplicada fue del 2,15%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Con este incremento, la AUH alcanzó en julio un nuevo valor de $148.003,59 por hijo. El monto corresponde al 80% que se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda retenido por ANSES y se entrega posteriormente una vez presentada la Libreta AUH, documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

La actualización impacta directamente en los ingresos de las familias que reciben esta asignación, una de las prestaciones más importantes del sistema de protección social administrado por ANSES.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en julio

Junto con la AUH, muchas familias reciben además la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar. Este beneficio tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita de manera automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH, sin necesidad de completar formularios ni realizar una inscripción previa.

El monto de la Prestación Alimentar depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

De esta manera, quienes reciben AUH y cumplen con los requisitos pueden sumar ambos beneficios en el mismo período de pago.

SUAF de ANSES para monotributistas: confirman los montos oficiales de julio

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Cómo se determina el aumento de la AUH

El incremento mensual de las prestaciones de ANSES se define a partir de la fórmula de movilidad establecida por la normativa vigente. El cálculo toma como referencia la inflación de dos meses anteriores informada por el INDEC.

Para julio de 2026, el ajuste se determinó a partir del IPC correspondiente a mayo, que registró una variación del 2,15%, porcentaje utilizado para actualizar los valores de las asignaciones.

Este mecanismo se aplica todos los meses y alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares y otras prestaciones administradas por el organismo previsional.

Cuándo se cobra la AUH en julio de 2026

ANSES organiza el calendario de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Las fechas de cobro se distribuyen de manera escalonada durante el mes para ordenar los depósitos y permitir que cada titular pueda consultar cuándo tendrá disponible el dinero en su cuenta bancaria.

Los beneficiarios pueden revisar el día exacto de acreditación ingresando a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde también pueden consultar la liquidación correspondiente al período.

Cómo consultar cuánto cobrás de ANSES

Para conocer el monto total a recibir en julio, los titulares deben ingresar a Mi ANSES y seguir estos pasos:

  • Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción "Hijos" o "Cobros".
  • Consultar la liquidación correspondiente al mes.
  • Verificar si corresponde el pago de la AUH y la Prestación Alimentar.

Además, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar inconvenientes en la acreditación de los beneficios.

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