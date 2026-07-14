Violenta entradera a una jubilada: el detalle del ataque que conmociona a los investigadores

La detención de un sospechoso
Después del robo, los delincuentes escaparon en el mismo vehículo utilizado para llegar a la vivienda. Sin embargo, el hecho fue detectado mientras la Policía realizaba un operativo especial de prevención de entraderas y robos agravados en viviendas.
Los efectivos iniciaron una búsqueda que permitió localizar el Volkswagen Polo y detener a uno de los presuntos integrantes de la banda, un hombre de 30 años.
Durante el procedimiento se secuestraron:
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El Volkswagen Polo utilizado en el hecho.
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Un teléfono celular Samsung con funda negra.
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Un par de guantes de trabajo naranja y negro.
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Un gorro de lana bordó marca Quiksilver.
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Una tijera de poda de gran tamaño.
Todos esos elementos serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.
Qué dice la investigación: la causa
En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias para levantar rastros y otras evidencias. La jubilada recibió asistencia médica en el lugar y, pese a las lesiones sufridas, no fue necesario trasladarla a un centro de salud.
La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia Ana Caro, quien imputó al detenido por robo triplemente agravado por escalamiento, por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de arma.
Además, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44, mientras continúan las tareas para identificar y detener a los otros integrantes de la banda, que permanecen prófugos.