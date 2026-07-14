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Violenta entradera a una jubilada: el detalle del ataque que conmociona a los investigadores

Una banda integrada por al menos cuatro delincuentes irrumpió en la vivienda de la víctima durante la madrugada. Tras una persecución, la Policía detuvo a uno de los sospechosos.

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Brutal entradera a una jubilada de 70 años: la maniataron

Brutal entradera a una jubilada de 70 años: la maniataron, la amordazaron y la amenazaron con cortarle los dedos de un pie

Una jubilada de 70 años sufrió una brutal entradera durante la madrugada en el barrio Parque Luro, en Mar del Plata, donde una banda integrada por al menos cuatro delincuentes ingresó a su vivienda, la redujo y la sometió a una violenta agresión antes de escapar con dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Leé también El impactante video del momento en que un colectivo arrastró a una jubilada y la dejó tirada en la calle
Así fue el dramático momento en que una jubilada fue arrastrada por un colectivo. (Foto: captura)

El ataque ocurrió en una casa ubicada sobre Artigas al 700. Según la investigación, entre tres y cuatro hombres llegaron al lugar a bordo de un Volkswagen Polo, descendieron encapuchados y con guantes para evitar ser identificados, y entraron al inmueble bajo la modalidad de entradera.

Una vez dentro, los asaltantes maniataron y amordazaron a la propietaria. Además de golpearla, le provocaron graves lesiones en los dedos de uno de sus pies con un elemento cortante.

Tras someter a la víctima, la banda robó aproximadamente 600 mil pesos y otros objetos cuyo faltante todavía era relevado por los investigadores.

La detención de un sospechoso

Después del robo, los delincuentes escaparon en el mismo vehículo utilizado para llegar a la vivienda. Sin embargo, el hecho fue detectado mientras la Policía realizaba un operativo especial de prevención de entraderas y robos agravados en viviendas.

Los efectivos iniciaron una búsqueda que permitió localizar el Volkswagen Polo y detener a uno de los presuntos integrantes de la banda, un hombre de 30 años.

Durante el procedimiento se secuestraron:

  • El Volkswagen Polo utilizado en el hecho.

  • Un teléfono celular Samsung con funda negra.

  • Un par de guantes de trabajo naranja y negro.

  • Un gorro de lana bordó marca Quiksilver.

  • Una tijera de poda de gran tamaño.

Todos esos elementos serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.

Qué dice la investigación: la causa

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias para levantar rastros y otras evidencias. La jubilada recibió asistencia médica en el lugar y, pese a las lesiones sufridas, no fue necesario trasladarla a un centro de salud.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia Ana Caro, quien imputó al detenido por robo triplemente agravado por escalamiento, por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de arma.

Además, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44, mientras continúan las tareas para identificar y detener a los otros integrantes de la banda, que permanecen prófugos.

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