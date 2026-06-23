AUH julio 2026: cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar y el nuevo aumento

Sin embargo, los beneficiarios no reciben la totalidad del monto todos los meses, ya que el organismo retiene el 20% de la prestación hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, los valores quedarán de la siguiente manera:

AUH total: $147.600.

Cobro mensual efectivo (80%): $118.079.

Retención anual (20%): $29.521.

Ese porcentaje retenido puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación de los niños.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ascenderá a $481.537, uno de los montos más elevados dentro del sistema de prestaciones sociales.

La Tarjeta Alimentar continúa siendo un complemento clave

Uno de los factores que más influye en los ingresos de las familias beneficiarias es la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la asignación.

Gracias a este complemento, los ingresos mensuales pueden incrementarse considerablemente.

En el caso de una familia con un hijo que percibe AUH y Tarjeta Alimentar, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $219.800.

Los montos de la asistencia alimentaria continúan vigentes tras el incremento aplicado por el Gobierno durante los últimos meses.

Según diversos análisis económicos, si bien la AUH registra una leve caída del 0,8% en términos reales respecto del año anterior, la incorporación de la Tarjeta Alimentar permite sostener prácticamente el poder adquisitivo de los hogares beneficiarios.

El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026

Quiénes pueden cobrar la AUH

La Asignación Universal por Hijo está destinada a:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales.

Empleados de casas particulares.

Monotributistas sociales.

El beneficio se paga por cada hijo menor de 18 años que se encuentre a cargo del titular.

En los casos de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para percibir la prestación.

ANSES exige que los beneficiarios cumplan con determinados requisitos vinculados a la educación, la salud y la vacunación de los menores.

Cómo evolucionó la AUH en los últimos años

Durante enero de 2024 la AUH recibió un incremento nominal del 100%, pasando de $20.661 a $41.322 por hijo.

Posteriormente, en marzo se aplicó el último aumento correspondiente a la fórmula de movilidad anterior, elevando el monto a $52.553.

Desde abril de 2024 comenzó a regir el nuevo esquema de actualización mensual basado en la inflación, impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Gracias a estas actualizaciones sucesivas, la prestación alcanzará los $147.600 en julio de 2026.

Diversos análisis señalan que, en términos reales, la AUH se ubica por encima de los niveles registrados hacia fines de 2023, especialmente cuando se incorpora el impacto de la Tarjeta Alimentar.

Otras asignaciones que también aumentan en julio

El incremento del 2,1% no solo impactará sobre la AUH.

ANSES también actualizará otras prestaciones familiares y universales:

Asignación por Embarazo para Protección Social: $147.598.

Ayuda Escolar Anual: $62.151.

Asignación por Nacimiento: $86.283.

Asignación por Adopción: $515.876.

Asignación por Cuidado de Salud: desde $147.598.

Estas prestaciones se ajustan automáticamente bajo la misma fórmula de movilidad.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los titulares pueden conocer la fecha exacta de pago ingresando a Mi ANSES.

Para realizar la consulta deben: