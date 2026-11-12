Cómo lavar las sábanas y las toallas para eliminar las manchas amarillas y los malos olores: el método de un ingeniero químico

Por eso, la temperatura del agua es uno de los factores fundamentales para conseguir una limpieza más profunda.

El método para eliminar las manchas y los malos olores de las telas

Para mejorar los resultados del lavado, el especialista detalló cinco recomendaciones que permiten remover la grasa acumulada, recuperar el aspecto de los tejidos y combatir los olores desagradables.

1. Lavar con agua a 40 °C como mínimo

El primer consejo es evitar los lavados con agua fría. Fernández recomienda utilizar una temperatura de al menos 40 °C, ya que el calor ayuda a fundir los residuos grasos que quedan atrapados en las fibras y facilita su eliminación.

2. Preferir el detergente líquido

Otro de los puntos importantes es elegir detergente líquido en lugar de detergente en polvo. De acuerdo con el ingeniero químico, esta presentación tiene una mayor capacidad para limpiar y emulsionar las sustancias grasas presentes en las prendas.

3. Incorporar percarbonato de sodio

El especialista también recomienda sumar una cucharada de percarbonato de sodio al lavado, junto con el detergente.

Este producto ayuda a potenciar la limpieza, combatir las manchas amarillentas y reducir los residuos responsables de los malos olores. Además, contribuye a recuperar el aspecto de los tejidos blancos.

4. Sustituir el suavizante por ácido cítrico

En lugar de utilizar suavizante convencional, Fernández propone incorporar una solución de ácido cítrico al 10 %.

Si bien el vinagre puede utilizarse como alternativa, el especialista prefiere el ácido cítrico porque no tiene olor y resulta menos corrosivo para los componentes internos del lavarropas.

5. Elegir el ciclo adecuado según la suciedad

Por último, el tipo de programa debe adaptarse al estado de las sábanas y las toallas. Fernández diferencia dos situaciones:

Para prendas de uso habitual: recomienda un ciclo corto a 40 °C, suficiente para un mantenimiento regular.

Para tejidos muy percudidos: aconseja un ciclo largo a 60 °C, que permite trabajar sobre los residuos más persistentes.





