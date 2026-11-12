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LIMPIEZA DEL HOGAR

Cómo lavar las sábanas y las toallas para eliminar las manchas amarillas y los malos olores: el método de un ingeniero químico

Las manchas amarillentas en las sábanas y los olores persistentes en las toallas pueden convertirse en un problema difícil de resolver con un lavado convencional. Sin embargo, existe un método que permite mejorar la limpieza de los tejidos y eliminar los residuos que se acumulan con el uso cotidiano.

El ingeniero químico Diego Fernández explicó cuáles son las causas de estos problemas y compartió una serie de recomendaciones para lavar correctamente estas prendas, con especial atención a la temperatura del agua y los productos que se incorporan al lavarropas.

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Por qué las sábanas se ponen amarillas y las toallas acumulan malos olores

La principal causa de las manchas y los olores persistentes es la acumulación de sebo y aceites corporales en las fibras de los tejidos.

Estos residuos se adhieren a las telas y no siempre pueden eliminarse con los ciclos de lavado habituales, especialmente cuando se utiliza agua fría.

Según explicó Fernández, el sebo corporal tiene un comportamiento similar al de la grasa animal: permanece sólido a temperatura ambiente y comienza a fundirse cuando alcanza aproximadamente los 38 °C.

Por eso, la temperatura del agua es uno de los factores fundamentales para conseguir una limpieza más profunda.

El método para eliminar las manchas y los malos olores de las telas

Para mejorar los resultados del lavado, el especialista detalló cinco recomendaciones que permiten remover la grasa acumulada, recuperar el aspecto de los tejidos y combatir los olores desagradables.

1. Lavar con agua a 40 °C como mínimo

El primer consejo es evitar los lavados con agua fría. Fernández recomienda utilizar una temperatura de al menos 40 °C, ya que el calor ayuda a fundir los residuos grasos que quedan atrapados en las fibras y facilita su eliminación.

2. Preferir el detergente líquido

Otro de los puntos importantes es elegir detergente líquido en lugar de detergente en polvo. De acuerdo con el ingeniero químico, esta presentación tiene una mayor capacidad para limpiar y emulsionar las sustancias grasas presentes en las prendas.

3. Incorporar percarbonato de sodio

El especialista también recomienda sumar una cucharada de percarbonato de sodio al lavado, junto con el detergente.

Este producto ayuda a potenciar la limpieza, combatir las manchas amarillentas y reducir los residuos responsables de los malos olores. Además, contribuye a recuperar el aspecto de los tejidos blancos.

4. Sustituir el suavizante por ácido cítrico

En lugar de utilizar suavizante convencional, Fernández propone incorporar una solución de ácido cítrico al 10 %.

Si bien el vinagre puede utilizarse como alternativa, el especialista prefiere el ácido cítrico porque no tiene olor y resulta menos corrosivo para los componentes internos del lavarropas.

5. Elegir el ciclo adecuado según la suciedad

Por último, el tipo de programa debe adaptarse al estado de las sábanas y las toallas. Fernández diferencia dos situaciones:

  • Para prendas de uso habitual: recomienda un ciclo corto a 40 °C, suficiente para un mantenimiento regular.

  • Para tejidos muy percudidos: aconseja un ciclo largo a 60 °C, que permite trabajar sobre los residuos más persistentes.



En pocas palabras

  • Manchas y olores: La acumulación de sebo y aceites corporales causa manchas amarillas y olores persistentes en sábanas y toallas.
  • Agua caliente: Lavar con agua a 40 °C como mínimo ayuda a disolver y eliminar la grasa acumulada en las fibras.
  • Detergente líquido: Se recomienda preferir detergente líquido y sumar percarbonato de sodio para potenciar la limpieza de tejidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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