El papa León XIV regresa al Vaticano: cómo será su última misa en Perú y a qué hora parte hacia Roma

La agenda prevista para hoy, el último día en la gira pastoral, es la siguiente (hora argentina):

A las 10:30 a.m: encuentro con el personal y las personas acogidas por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 12:30 a.m: León XIV celebrará la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Esta será la última celebración eucarística incluida en el itinerario peruano antes de su partida hacia Roma.

A las 15:15 p.m: la despedida oficial en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao.

A las 15:45 p.m: despega el avión hacia Roma.

El día previo al regreso a Roma fue el más extenso del papa León XIV. (Foto: A24.com)

Lima, la última misa antes de regresar al Vaticano

Desde anoche, el Papa está alojado en la Nunciatura Apostólica (la embajada del Estado Vaticano) en la capital peruana. Culmina el viaje a "su" país, que comenzó el pasado 11 de noviembre, cuando arribó procedente de la Argentina. El último día fue, probablemente, el más intenso. Combinó el auto, el helicóptero y el avión para trasladarse desde Chiclayo, en el norte del país, hasta Lima, en el capítulo más exigente de toda la gira. Entre Chiclayo y Lima hay 770 kilómetros de distancia, pero recorrió muchos más en una sola jornada porque también visitó Cusco y la Amazonía antes de regresar a la capital peruana.

Una última jornada con una visita y una misa de despedida

El papa León XIV cerrará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú con una multitudinaria celebración eucarística en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco. Se espera la presencia de más de 1,2 millones de fieles en una ceremonia que marcará el final de una gira histórica para Robert Prevost, quien vivió durante años en el país y fue obispo de Chiclayo.

La misa comenzará a las 12.30 y será el principal acontecimiento de la última jornada del Pontífice antes de emprender su regreso a Roma. La organización dispuso un operativo especial de seguridad, transporte y asistencia sanitaria para recibir a los peregrinos que llegarán desde distintos puntos del Perú.

Las puertas de la Base Aérea Las Palmas están abiertas desde el domingo por la noche. El ingreso se organizó en turnos escalonados: a las 22 para los asistentes de los bloques 2, 3 y 5; a la 1 de la madrugada para los sectores intermedios, y a las 4 para los bloques posteriores y laterales.

A las 8 de la mañana del lunes se suspenderá el ingreso por razones de seguridad, debido al recorrido que realizará León XIV en el papamóvil entre las 9 y las 10. Cada peregrino deberá presentar su entrada nominativa con código QR y un documento de identidad.

El Arzobispado de Lima autorizó el ingreso de botellas de plástico con agua, bebidas rehidratantes, alimentos livianos, gorros, protector solar y medicamentos personales. También se permitirán sillas de ruedas, coches para niños pequeños y asientos plegables para adultos mayores o personas que los necesiten.

En cambio, estarán prohibidos los envases de vidrio, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, las armas, los objetos punzantes, la pirotecnia, los drones, las mochilas, las maletas, las sombrillas grandes y las pancartas. Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas, salvo perros guía.

Antes de la misa, a las 10.30, tendrá un encuentro con personas alojadas en un hogar para adultos mayores, una actividad similar a la que realizó durante su visita a la Argentina en el Cottolengo Don Orione.

Finalmente, a las 15.15, estará en el sector militar del aeropuerto de Lima para participar de la ceremonia oficial de despedida. Media hora más tarde, partirá el avión que lo llevará de regreso al Vaticano.

Punto final para un viaje tan inolvidable para los fieles como para el propio León XIV.