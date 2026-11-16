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Alex Caniggia durísimo con Wanda Nara tras su pelea con la China Suárez: "Dignidad es..."

Alex Caniggia se hizo eco del terrible cruce de mensajes vía redes entre Wanda Nara y la China Suárez del fin de semana y dejó su firme opinión.

16 nov 2026, 08:35
Alex Caniggia durísimo con Wanda Nara tras su pelea con la China Suárez: Dignidad es...

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Alex Caniggia durísimo con Wanda Nara tras su pelea con la China Suárez: "Dignidad es..."

El sábado se dio un terrible cruce entre Wanda Nara y la China Suárez desde las redes sociales donde se hablaron como nunca con mensajes muy fuertes después de que trascendieran las imágenes del tenso cara a cara que mantuvieron la semana anterior en la casa de los sueños.

Quien decidió dejar su opinión fin filtros acerca de este tema fue Alex Caniggia, quien a su estilo sin vueltas tomó posición en el escándalo y cuestionó de manera directa a la conductora de MasterChef Celebrity.

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A través de su cuenta en Instagram, el mediático compartió una serie de historias donde cuestionó los comienzos de Wanda en medio y el hecho que hable del concepto de "dignidad" a la hora de criticar a la actual pareja de Mauro Icardi.

"¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste. Hacé terapia", lanzó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

También apuntó contra quienes apoyan a Wanda Nara: "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire, ignorantes".

Después mostró imágenes de archivo de los inicios de Wanda y la China Suárez, analizando al límite: "Aunque la mona se vista de seda, mona queda jua. Los comienzos de una y los de la otra jaja. La China con un camino espléndido siendo una gran actriz y la otra bueh, ya sabemos ja".

Alex Caniggia luego mostró una publicación de un medio con su dura opinión contra la conductora y reafirmó sus dichos: "La verdad no ofende, si les molestan mis opiniones soplenmenme bien...".

Las fotos del impactante cambio físico de Alex Caniggia

Alex Caniggia mostró el resultado de su exigente rutina de entrenamiento y dejó en evidencia una transformación corporal que no pasó inadvertida.

Con un simple “Antes. Después”, el influencer publicó una serie de fotografías en las que comparó su aspecto de meses atrás con su actual figura.

La diferencia es realmente notable: mientras en la imagen anterior se lo ve con una contextura física sin una clara definición muscular, en las actuales luce pectorales y abdominales bien marcados.

La publicación estuvo acompañada por una contundente frase: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”. Además, profundizó sobre el esfuerzo que hubo detrás de su transformación y dejó en claro que no fue algo casual.

“Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respeto. No fue magia, fue disciplina, sacrificio y hambre de su superación”, escribió junto a las imágenes.

     

 

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