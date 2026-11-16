Alex Caniggia durísimo con Wanda Nara tras su pelea con la China Suárez: "Dignidad es..."

También apuntó contra quienes apoyan a Wanda Nara: "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire, ignorantes".

Después mostró imágenes de archivo de los inicios de Wanda y la China Suárez, analizando al límite: "Aunque la mona se vista de seda, mona queda jua. Los comienzos de una y los de la otra jaja. La China con un camino espléndido siendo una gran actriz y la otra bueh, ya sabemos ja".

Alex Caniggia luego mostró una publicación de un medio con su dura opinión contra la conductora y reafirmó sus dichos: "La verdad no ofende, si les molestan mis opiniones soplenmenme bien...".

Las fotos del impactante cambio físico de Alex Caniggia

Alex Caniggia mostró el resultado de su exigente rutina de entrenamiento y dejó en evidencia una transformación corporal que no pasó inadvertida.

Con un simple “Antes. Después”, el influencer publicó una serie de fotografías en las que comparó su aspecto de meses atrás con su actual figura.

La diferencia es realmente notable: mientras en la imagen anterior se lo ve con una contextura física sin una clara definición muscular, en las actuales luce pectorales y abdominales bien marcados.

La publicación estuvo acompañada por una contundente frase: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”. Además, profundizó sobre el esfuerzo que hubo detrás de su transformación y dejó en claro que no fue algo casual.

“Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respeto. No fue magia, fue disciplina, sacrificio y hambre de su superación”, escribió junto a las imágenes.