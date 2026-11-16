Jubilados ANSES diciembre 2026: aumento, bono y aguinaldo

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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivalente al 80% de la mínima, fija un haber de $363.037 y un aguinaldo de $181.519. Sumados los $70.000 del refuerzo, totaliza $614.556 brutos y deja un monto neto de bolsillo de $598.219 luego del descuento de PAMI.
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PNC por Invalidez Laboral y Vejez: calculada en el 70% del haber mínimo, pasa a $317.658 mensuales más $158.829 de aguinaldo y $70.000 de bono. Sobre un bruto de $546.487, el importe líquido en cuenta es de $532.192 tras la deducción del Programa Federal Incluir Salud.
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PNC para Madres de Siete Hijos: por equiparación legal con el piso jubilatorio, perciben exactamente $730.274 netos en mano, suma a la que se añade la acreditación de la Tarjeta Alimentar en caso de tener hijos menores de edad o con discapacidad a cargo.
¿Cuándo se cobran las jubilaciones, el bono y el aguinaldo de diciembre 2026?
ANSES deposita en una misma fecha y en la misma cuenta bancaria el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario, respetando el cronograma habitual organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular y el nivel de ingresos:
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Pensiones No Contributivas (PNC): inician el cronograma en la primera semana hábil de diciembre con dos terminaciones de DNI por jornada (0 y 1; 2 y 3; 4 y 5; 6 y 7; 8 y 9).
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Jubilados y pensionados con haberes mínimos: cobran a continuación, a razón de una o dos terminaciones de DNI por día hábil (DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), concluyendo antes de las fiestas de fin de año.
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Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: perciben sus haberes y el medio aguinaldo en la última tanda del mes, agrupados en dos terminaciones de DNI por día (0 y 1; 2 y 3; 4 y 5; 6 y 7; 8 y 9).