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Jubilados ANSES diciembre 2026: aumento, bono y aguinaldo

Con la actualización del 2,17% por movilidad y la liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, el organismo previsional definió los haberes netos de bolsillo que percibirán los adultos mayores y titulares de pensiones tras aplicarse las retenciones de obra social.

Jubilados ANSES diciembre 2026: aumento

Jubilados ANSES diciembre 2026: aumento, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre 2026 un monto neto de bolsillo de $730.274 para quienes perciben la jubilación mínima garantizada, cifra que integra el haber básico actualizado en un 2,17% ($453.797), el medio aguinaldo ($226.898) y el bono extraordinario de $70.000, una vez descontado el aporte obligatorio del 3% correspondiente a PAMI.

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A diferencia de los haberes mensuales y el Sueldo Anual Complementario (SAC), que acompañan la variación inflacionaria de octubre medida por el INDEC, el refuerzo previsional de $70.000 permanece sin cambios.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre 2026 con aumento y aguinaldo?

El esquema de liquidación de diciembre contempla tres segmentos diferenciados dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Mientras el refuerzo extraordinario no integra la base de cálculo del aguinaldo ni sufre descuentos de obra social, el haber ordinario y el SAC sí están alcanzados por la retención asistencial de PAMI:

  • Jubilación mínima garantizada: el haber mensual sube a $453.797 brutos, al que se suman $226.898 por el medio aguinaldo y $70.000 del bono extraordinario. Sobre el subtotal sujeto a aportes ($680.695) se descuenta el 3% de PAMI ($20.421), dejando un total neto en mano de $730.274 (sobre un bruto consolidado de $750.695).

  • Jubilación máxima del sistema general: el tope previsional asciende a $3.053.622 mensuales más $1.526.811 de medio aguinaldo, sin percepción de bono, lo que arroja un bruto de $4.580.433. Tras aplicarse la retención diferencial de PAMI (3% hasta el equivalente al haber mínimo y 6% sobre el excedente), el ingreso líquido en cuenta queda en $4.362.028.

  • Haberes intermedios (entre $453.797 y $523.797): los beneficiarios que superan el mínimo pero no alcanzan el techo de $523.797 reciben un bono proporcional variable hasta completar dicha suma, además de su medio aguinaldo íntegro y las retenciones correspondientes.

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¿Cuánto quedan en mano la PUAM y las Pensiones No Contributivas en diciembre?

Las prestaciones asistenciales y no contributivas liquidan el mismo incremento del 2,17% por la fórmula del Decreto 274/2024 y acceden tanto al pago completo del bono de $70.000 como a la segunda cuota del aguinaldo:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivalente al 80% de la mínima, fija un haber de $363.037 y un aguinaldo de $181.519. Sumados los $70.000 del refuerzo, totaliza $614.556 brutos y deja un monto neto de bolsillo de $598.219 luego del descuento de PAMI.

  • PNC por Invalidez Laboral y Vejez: calculada en el 70% del haber mínimo, pasa a $317.658 mensuales más $158.829 de aguinaldo y $70.000 de bono. Sobre un bruto de $546.487, el importe líquido en cuenta es de $532.192 tras la deducción del Programa Federal Incluir Salud.

  • PNC para Madres de Siete Hijos: por equiparación legal con el piso jubilatorio, perciben exactamente $730.274 netos en mano, suma a la que se añade la acreditación de la Tarjeta Alimentar en caso de tener hijos menores de edad o con discapacidad a cargo.

¿Cuándo se cobran las jubilaciones, el bono y el aguinaldo de diciembre 2026?

ANSES deposita en una misma fecha y en la misma cuenta bancaria el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario, respetando el cronograma habitual organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular y el nivel de ingresos:

  • Pensiones No Contributivas (PNC): inician el cronograma en la primera semana hábil de diciembre con dos terminaciones de DNI por jornada (0 y 1; 2 y 3; 4 y 5; 6 y 7; 8 y 9).

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos: cobran a continuación, a razón de una o dos terminaciones de DNI por día hábil (DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), concluyendo antes de las fiestas de fin de año.

  • Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: perciben sus haberes y el medio aguinaldo en la última tanda del mes, agrupados en dos terminaciones de DNI por día (0 y 1; 2 y 3; 4 y 5; 6 y 7; 8 y 9).

En pocas palabras

  • ANSES: Paga en diciembre 2026 haberes netos de $730.274 para jubilación mínima, incluyendo SAC y bono.
  • Ajuste y refuerzo: La jubilación mínima sube 2,17%, pero el bono de $70.000 no se actualiza desde marzo 2024.
  • Otras pensiones: PUAM cobra $598.219 netos y Pensiones No Contributivas $532.192 netos en diciembre 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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