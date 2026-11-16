Jubilados ANSES diciembre 2026: aumento, bono y aguinaldo

Jubilación mínima garantizada: el haber mensual sube a $453.797 brutos, al que se suman $226.898 por el medio aguinaldo y $70.000 del bono extraordinario. Sobre el subtotal sujeto a aportes ($680.695) se descuenta el 3% de PAMI ($20.421), dejando un total neto en mano de $730.274 (sobre un bruto consolidado de $750.695).

Jubilación máxima del sistema general: el tope previsional asciende a $3.053.622 mensuales más $1.526.811 de medio aguinaldo, sin percepción de bono, lo que arroja un bruto de $4.580.433. Tras aplicarse la retención diferencial de PAMI (3% hasta el equivalente al haber mínimo y 6% sobre el excedente), el ingreso líquido en cuenta queda en $4.362.028.