Julieta Prandi enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Emanuel Ortega: "Si sucede..."

"Eso es algo que si sucede es del ámbito privado y no lo voy a exponer", agregó dejando en claro que ese ámbito lo resguardará y en todo caso hablará con Emanuel a solas.

El enojo de Julieta Prandi por quienes hablaron de su separación y el encuentro con su ex

En la nota, Julieta Prandi aclaró también que se encontró de manera casual con su ex, el músico Guido Sardelli, en un restaurante y que se encuentra sola.

"Lo loco es que yo no estoy saliendo, tuve un cumpleaños la semana pasada de una de mis amigas y coincidí en un restaurante con una persona que fue pareja mía, nada más. Tengo la mejor con Guido pero estoy sola chicos, nada más para aclarar", aseguró con firmeza.

Prandi además dejó en claro su enojo con aquellos que salieron a opinar públicamente sobre su separción de Emanuel Ortega: "Hubo mucha gente y no me refiero a la gente del medio, que no tenía nada que ver con nosotros dos opininando y dando versiones, me pareció un montón y lo mejor es no hablar del tema", sostuvo.

"No me refiero a periodistas que están haciendo su trabajo, me refiero a todos los que salieron a hablar porque tenían ganas de hablar. Hubo mucha gente. De mi lado, salvo mi mejor amigo que viajó conmigo, no agarraron a nadie", añadió visiblemente molesta por esa situación.

Y concluyó: "No sucedió un llamado donde me pidan disculpas. Yo estuve 6 años con Emanuel, con nadie más, los demás no tienen nada que ver con nosotros. Me molestó que hable todo el mundo porque no tenían nada que hacer hablando".