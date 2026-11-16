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Julieta Prandi enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Emanuel Ortega: "Si sucede..."

La conductora Julieta Prandi habló de su polémica separación de Emanuel Ortega y la versión de que el cantante tendría intenciones de recomponer la relación.

16 nov 2026, 09:40
Julieta Prandi enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Emanuel Ortega: “Si sucede…”

Julieta Prandi enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Emanuel Ortega: “Si sucede…”

Julieta Prandi enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Emanuel Ortega: “Si sucede…”

Julieta Prandi enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Emanuel Ortega: “Si sucede…”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron en medio de un gran escándalo a menos de un mes de casarse por civil, en una noticia que generó revuelo en todo el mundo del espectáculo.

La conductora habló ante las cámaras del programa Infama (América Tv) y enfrentó la versión que circuló que el cantante tendría intenciones de recomponer la relación.

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"Estoy bien y trabajando, haciendo mi proceso con mi tiempo. Pasó un mes ya y estoy transitándolo, es un proceso", reconoció primero Prandi sobre la atapa que atraviesa.

Sobre la intención que tendría su ex de recomponer el vínculo, la modelo se plantó: "No escuché nada y no me enteré ninguna novedad, ¿él habló? Bueno yo no lo escuché de su boca y escuché tantas cosas que han dicho de mí que tampoco son ciertas".

"Eso es algo que si sucede es del ámbito privado y no lo voy a exponer", agregó dejando en claro que ese ámbito lo resguardará y en todo caso hablará con Emanuel a solas.

El enojo de Julieta Prandi por quienes hablaron de su separación y el encuentro con su ex

En la nota, Julieta Prandi aclaró también que se encontró de manera casual con su ex, el músico Guido Sardelli, en un restaurante y que se encuentra sola.

"Lo loco es que yo no estoy saliendo, tuve un cumpleaños la semana pasada de una de mis amigas y coincidí en un restaurante con una persona que fue pareja mía, nada más. Tengo la mejor con Guido pero estoy sola chicos, nada más para aclarar", aseguró con firmeza.

Prandi además dejó en claro su enojo con aquellos que salieron a opinar públicamente sobre su separción de Emanuel Ortega: "Hubo mucha gente y no me refiero a la gente del medio, que no tenía nada que ver con nosotros dos opininando y dando versiones, me pareció un montón y lo mejor es no hablar del tema", sostuvo.

"No me refiero a periodistas que están haciendo su trabajo, me refiero a todos los que salieron a hablar porque tenían ganas de hablar. Hubo mucha gente. De mi lado, salvo mi mejor amigo que viajó conmigo, no agarraron a nadie", añadió visiblemente molesta por esa situación.

Y concluyó: "No sucedió un llamado donde me pidan disculpas. Yo estuve 6 años con Emanuel, con nadie más, los demás no tienen nada que ver con nosotros. Me molestó que hable todo el mundo porque no tenían nada que hacer hablando".

     

 

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