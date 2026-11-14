MUBI anuncia el estreno en streaming de "Su Propio Infierno", la nueva película de Nicolas Winding Refn

MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, se complace en anunciar que Su Propio Infierno, la nueva película de Nicolas Winding Refn, se estrenará en exclusiva en MUBI a partir del 27 de noviembre de 2026.
Protagonizada por Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu, Diego Calva y Dougray Scott, la película se estrenará exclusivamente en MUBI.
Se estrena en streaming de "Su Propio Infierno", la nueva película de Nicolas Winding Refn. (Crédito: MUBI)
MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, se complace en anunciar que Su Propio Infierno, la nueva película de Nicolas Winding Refn, se estrenará en exclusiva en MUBI a partir del 27 de noviembre de 2026.
Del visionario cineasta detrás de Drive, Only God Forgives y The Neon Demon, llega Su Propio Infierno, una atmósfera hipnótica envuelta en una bruma rosada.
Ambientada en una metrópolis futurista y surrealista, la historia sigue a Elle (Sophie Thatcher, Yellowjackets), una estrella de cine en ascenso que se prepara para rodar una odisea espacial junto a su antigua amante, convertida ahora en su madrastra (Havana Rose Liu, Tuner). En otro rincón de esta bruma, un soldado estadounidense (Charles Melton, Beef) recorre calles desoladas en una búsqueda desesperada de su hija.
Mientras una figura enigmática y siniestra, conocida solo como el «Hombre de Cuero» acecha en las sombras de la ciudad, sus vidas comienzan a converger, disolviendo los límites entre el pasado y el presente, el recuerdo y el destino.
Caracterizada por su inconfundible fotografía de estilo neón, una inquietante atmósfera opresiva y una embriagadora banda sonora orquestal compuesta por el legendario Pino Donaggio, Su Propio Infierno es una experiencia impresionante, diseñada para fascinar y seducir.
Si bien el largometraje es considerado un homenaje a los thrillers de la década del 60, su realizador y coguionista aseguró que el estar cerca de la muerte fue el puntapié de su flamante producción.
"Hace tres años morí, y estuve muerto durante 20 minutos. Cuando te dicen que tal vez mueras en un plazo de dos semanas, te pasan muchas cosas por la cabeza: sientes miedo, rabia, frustración, tristeza; reaccionas de forma airada. Pero entonces me di cuenta de que había recibido un regalo: si lograba volver, tendría una segunda oportunidad. La mayoría de la gente no tiene esa suerte", reveló en diálogo con Deadline.
Como consecuencia, se despertó el deseo del cineasta de abordar una película sumamente ambiciosa, con la cruza de géneros como base. "Me di cuenta de que quería volver a hacer películas, tal como quería hacerlas cuando era joven", expresó. "Además, tenía un mantra muy concreto: haré aquello que me surja de forma instintiva. Así, la película acabó siendo muchas cosas a la vez. Podría decirse que contiene de todo: terror, ciencia ficción, melodrama, musical, estética camp, kitsch, acción, color... es imposible definirla con exactitud". De esta forma, surgió un largometraje de visión cailedoscópica. "La idea de que una sola cosa puede convertirse en muchas es lo que me resulta más interesante", sumó el cineasta danés.
Antes de regresar al cine con Su Propio Infierno tras su grave episodio de salud, Nicolas Winding Refn dirigió, hace una década, el largometraje The Neon Demon, protagonizado por Elle Fanning (Rosebush Pruning, film disponible en MUBI).
La actriz es sumamente respetada por el cineasta, tanto así que decidió nombrar al personaje central de Su Propio Infierno precisamente Elle, como un homenaje directo.
"Elle Fanning es una persona importante en mi vida; por eso, no es casualidad que se llame Elle el personaje", sumó en su entrevista con Deadline, en la que también rescató la gran interpretación de Sophie Thatcher en ese rol.
"Sophie tiene algo especial: en cuanto se enciende la cámara, se convierte en el centro de todo. Recuerda a una estrella de cine clásica de los años 30 y 40, una época en la que los personajes femeninos protagonistas rebosaban vitalidad y carácter. Al mismo tiempo, posee una cierta delicadeza y, a la vez, una actitud punk".