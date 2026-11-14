MUBI anuncia el estreno en streaming de "Su Propio Infierno", la nueva película de Nicolas Winding Refn

Caracterizada por su inconfundible fotografía de estilo neón, una inquietante atmósfera opresiva y una embriagadora banda sonora orquestal compuesta por el legendario Pino Donaggio, Su Propio Infierno es una experiencia impresionante, diseñada para fascinar y seducir.

(Crédito: MUBI).

LA EXPERIENCIA CERCANA A LA MUERTE DE NICOLAS WINDING REFN QUE INSPIRÓ SU PROPIO INFIERNO

Si bien el largometraje es considerado un homenaje a los thrillers de la década del 60, su realizador y coguionista aseguró que el estar cerca de la muerte fue el puntapié de su flamante producción.

"Hace tres años morí, y estuve muerto durante 20 minutos. Cuando te dicen que tal vez mueras en un plazo de dos semanas, te pasan muchas cosas por la cabeza: sientes miedo, rabia, frustración, tristeza; reaccionas de forma airada. Pero entonces me di cuenta de que había recibido un regalo: si lograba volver, tendría una segunda oportunidad. La mayoría de la gente no tiene esa suerte", reveló en diálogo con Deadline.

Como consecuencia, se despertó el deseo del cineasta de abordar una película sumamente ambiciosa, con la cruza de géneros como base. "Me di cuenta de que quería volver a hacer películas, tal como quería hacerlas cuando era joven", expresó. "Además, tenía un mantra muy concreto: haré aquello que me surja de forma instintiva. Así, la película acabó siendo muchas cosas a la vez. Podría decirse que contiene de todo: terror, ciencia ficción, melodrama, musical, estética camp, kitsch, acción, color... es imposible definirla con exactitud". De esta forma, surgió un largometraje de visión cailedoscópica. "La idea de que una sola cosa puede convertirse en muchas es lo que me resulta más interesante", sumó el cineasta danés.

EL GUIÑO DEL DIRECTOR A ELLE FANNING EN SU FLAMANTE PELÍCULA

Antes de regresar al cine con Su Propio Infierno tras su grave episodio de salud, Nicolas Winding Refn dirigió, hace una década, el largometraje The Neon Demon, protagonizado por Elle Fanning (Rosebush Pruning, film disponible en MUBI).

La actriz es sumamente respetada por el cineasta, tanto así que decidió nombrar al personaje central de Su Propio Infierno precisamente Elle, como un homenaje directo.

"Elle Fanning es una persona importante en mi vida; por eso, no es casualidad que se llame Elle el personaje", sumó en su entrevista con Deadline, en la que también rescató la gran interpretación de Sophie Thatcher en ese rol.

"Sophie tiene algo especial: en cuanto se enciende la cámara, se convierte en el centro de todo. Recuerda a una estrella de cine clásica de los años 30 y 40, una época en la que los personajes femeninos protagonistas rebosaban vitalidad y carácter. Al mismo tiempo, posee una cierta delicadeza y, a la vez, una actitud punk".

Tráiler de Su Propio Infierno en MUBI