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Nuevo golpe para River: la durísima sanción que recibirá el Millonario tras la derrota ante Rosario Central

Tras la caída ante Rosario Central en el Estadio Más Monumental, River recibirá una fuerte sanción. Los motivos.

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River perdió ante Rosario Central en el Estadio Más Monumental. (Foto: Getty)

River perdió ante Rosario Central en el Estadio Más Monumental. (Foto: Getty)

River Plate vive horas de extrema tensión. La derrota por 1-0 ante Rosario Central en el Estadio Monumental, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura, profundizó el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo y desató la bronca de los hinchas. Sin embargo, la controversia no concluyó con el pitazo final del árbitro.

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Por una determinación adoptada por la dirigencia del club, Eduardo Coudet y los futbolistas no brindaron declaraciones ni en la previa ni a la finalización del compromiso. La medida afectó tanto a la conferencia de prensa como a las entrevistas televisivas y la atención a los periodistas en la zona mixta.

Como consecuencia de esta decisión institucional, el Millonario recibirá tres sanciones económicas previstas en el reglamento de la Liga Profesional por incumplir con las obligaciones de prensa estipuladas.

Cuáles son las tres multas que deberá pagar River por el silencio de Coudet y los jugadores

El organismo que rige el torneo local aplicará los castigos correspondientes bajo el valor estipulado en localidades:

  • Ausencia del DT: La primera sanción económica responde a la inasistencia de Eduardo Coudet a la conferencia de prensa posterior al partido y equivale al valor bruto de 250 entradas generales.

  • Falta de atención previa: El club deberá afrontar una multa equivalente al costo de 100 entradas generales por no haber designado a un futbolista para realizar entrevistas antes del inicio del encuentro.

  • Silencio tras el partido: La tercera penalización será de 200 entradas generales por la falta de declaraciones de los jugadores al concluir el juego, tanto en el campo de juego como en la zona mixta.

Es la primera vez que River recibe una sanción de prensa en este Torneo Clausura

No es la primera vez que la institución de Núñez incurre en esta infracción reglamentaria en lo que va del certamen. En la primera jornada, tras la caída frente a Barracas Central, el cuerpo técnico tampoco ofreció la conferencia de prensa obligatoria. En aquella oportunidad, Ariel Broggi —quien reemplazó a Coudet debido a una sanción disciplinaria— no habló ante los medios, lo que derivó en la correspondiente sanción económica para el club.

Cuándo vuelve a jugar River y cómo es el apretado calendario que se le viene en agosto

Buscando recuperarse en el plano deportivo, el equipo conducido por Coudet volverá a tener acción este sábado 8 de agosto, desde las 17, cuando visite a Tigre en el estadio José Dellagiovanna por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Este compromiso ante el Matador será el segundo de los siete partidos que el Millonario ya tiene confirmados durante un mes de agosto con una agenda sumamente exigente:

  • Sábado 8 de agosto (17.00 hs): vs. Tigre (Torneo Clausura).

  • Miércoles 12 de agosto: vs. Independiente Santa Fe en Colombia (Ida - Octavos de final de la Copa Sudamericana).

  • Domingo 16 de agosto: vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura).

  • Martes 18 de agosto: vs. Vélez Sarsfield (Torneo Clausura).

  • Siguiente semana (fecha a definir): vs. Independiente Santa Fe en el Monumental (Vuelta - Octavos de final de la Copa Sudamericana).

  • Sábado 30 de agosto: vs. Banfield (Torneo Clausura).

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