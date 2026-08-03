Nuevo golpe para River: la durísima sanción que recibirá el Millonario tras la derrota ante Rosario Central

Ausencia del DT: La primera sanción económica responde a la inasistencia de Eduardo Coudet a la conferencia de prensa posterior al partido y equivale al valor bruto de 250 entradas generales.

Falta de atención previa: El club deberá afrontar una multa equivalente al costo de 100 entradas generales por no haber designado a un futbolista para realizar entrevistas antes del inicio del encuentro.

Silencio tras el partido: La tercera penalización será de 200 entradas generales por la falta de declaraciones de los jugadores al concluir el juego, tanto en el campo de juego como en la zona mixta.

Es la primera vez que River recibe una sanción de prensa en este Torneo Clausura

No es la primera vez que la institución de Núñez incurre en esta infracción reglamentaria en lo que va del certamen. En la primera jornada, tras la caída frente a Barracas Central, el cuerpo técnico tampoco ofreció la conferencia de prensa obligatoria. En aquella oportunidad, Ariel Broggi —quien reemplazó a Coudet debido a una sanción disciplinaria— no habló ante los medios, lo que derivó en la correspondiente sanción económica para el club.

Cuándo vuelve a jugar River y cómo es el apretado calendario que se le viene en agosto

Buscando recuperarse en el plano deportivo, el equipo conducido por Coudet volverá a tener acción este sábado 8 de agosto, desde las 17, cuando visite a Tigre en el estadio José Dellagiovanna por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Este compromiso ante el Matador será el segundo de los siete partidos que el Millonario ya tiene confirmados durante un mes de agosto con una agenda sumamente exigente: