Después de "The Merge" en Ethereum, qué sigue ahora para la empresa de Vitálik Buterin y el ecosistema cripto

En ese sentido, el propio Vitalik Buterin fue quien anticipó que la transformación recién está empezando y que se vienen nuevos e importantes pasos.

Mientras tanto, surgen las divergencias en torno a The Merge, la fusión a través de la cual Ethereum pasó del método Proof of Work (PoW) al Proof of Stake (PoS).

Ethereum: de la descentralización a una mayor influencia

Según un reporte de Crypto.com, los defensores del PoS creen que, debido a las menores barreras de entrada para los validadores (es decir, no es necesario invertir en costosos equipos informáticos como hacen los mineros en el PoW), hay menos posibilidades de que unos pocos dominen el proceso de validación, lo que hace que la red esté más descentralizada y sea más segura.

Sin embargo, los detractores señalan que los validadores con más ETH apostados tendrían mayores probabilidades de ser elegidos, lo que significa que aquellos con acceso a mayores reservas de ETH podrían mantener una influencia enorme.

Ether coin Foto de Kanchanara en Unsplash.jpg Ether, la segunda criptomoneda más usada del mundo. (Foto de Kanchanara en Unsplash)

Blockchain: ahorro de energía y algunas ideas erróneas

La blockchain PoW de Ethereum tiene un consumo energético similar al de un país entero. Según las estimaciones de Digiconomist, Ethereum tiene un consumo anual de energía eléctrica igual al de Chile y una huella de carbono anual que está en paralelo con la de Hong Kong, con 44,65 Mt de CO2.

Una sola transacción de Ethereum tiene la misma huella de carbono que 253.860 transacciones con tarjeta Visa o 19.090 horas de ver YouTube.

Tras la transición a PoS, se estima que el consumo de energía de Ethereum se reducirá un 99,95%. Al eliminar la minería por completo ya no son necesarias las “granjas” con cientos de computadoras funcionando sin parar para descifrar algoritmos y funciones matemáticas complejas.

El mecanismo PoS no requiere que los mineros compitan entre sí para producir el siguiente bloque de transacciones. No hay incentivo para que los mineros inviertan en un hardware más potente. En su lugar, los validadores pueden utilizar computadoras portátiles o de escritorio normales.

“The Merge representa un antes y después informático, demuestra cómo la innovación y el desarrollo de las tecnologías colaboran con reducir las emisiones de carbono y mejorar así el ecosistema”, dijo Marc Lebreton, jefe de Crecimiento LATAM de Crypto.com.

Al respecto, agregó, “la transición a PoS no resuelve inmediatamente los problemas de escalabilidad. Pero es el requisito previo necesario para futuras mejoras que no son posibles bajo PoW: aliviar potencialmente la congestión de la red y aumentar significativamente la velocidad de las transacciones y reducir las tarifas de gas”.

Para el especialista, “una de estas futuras mejoras potenciales es la fragmentación, cuyo objetivo es repartir el almacenamiento de datos entre varias cadenas”.

Ethereum - Foto de Shubham Dhage en Unsplash.jpg La blockchain de Ethereum se plantea dos nuevos objetivos: ser más sustentable para el medioambiente y más productiva en materia económica. (Foto de Shubham Dhage - Unsplash)

Asimismo, el reporte de Crypto.com destaca que la reducción llevaría el consumo de energía de Ethereum a menos de 0,05 TWh al año. Esto es mucho menor que la minería de oro, con 240 TWh al año; Bitcoin (que utiliza PoW) con 129 TWh al año; y Paypal con 0,26 TWh al año, según estimaciones de Digiconimist y la Fundación Ethereum.

Por lo tanto, sería erróneo pensar que The Merge reducirá las tasas de gas y aumentará la velocidad de las transacciones. Se trata de un prerrequisito para posibles actualizaciones futuras y actividades de escalado que abordarán estas cuestiones.

Vitálik Buterin y los próximos pasos de Etehreum

Según adelantó el propio Vitálik Buterin, después de The Merge, Ethereum solo estará completado un 55%; y, mirando hacia adelante, se someterá a actualizaciones como Surge, Verge, Purge y Splurge.

De qué se trata cada una: