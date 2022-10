NFT: estas son las 5 obras de arte cripto más caras del mundo

Frente a este panorama, cada vez más artistas, cantantes o incluso pintores, han decidido migrar sus creaciones al mundo de los NFT, luego de conocer todos los beneficios que esto implica.

Por ejemplo, los NFT cuentan con su propio contrato inteligente que contiene información de identificación, lo que hace que cada NFT sea único. Por lo tanto, no hay dos token no fungibles idénticos. En el caso de los billetes, por ejemplo, se puede cambiar un billete por otro con la misma denominación. Tienen el mismo valor, por lo que no importa cuál poseas.

Asimismo, muchos de los NFT se han vendido a precios exorbitantes, como los que se encuentran en el siguiente listado de los 5 tokens no fungibles más caros (hasta ahora).

NFT: colección ‘Everydays - The First 5000 Days’, de Beeple

La colección de cripto arte NFT de Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, es un collage de 5.000 imágenes individuales, que se realizaron a lo largo de más de 13 años. Lo que hizo el artista fue cargar diariamente una nueva imagen en su perfil de Instagram y con ellas formó la obra. Cada obra de arte diaria se ambienta en paisajes pos-apocalípticos y, generalmente, presenta algún tipo de vínculo con noticias actuales o con la cultura pop.

NFT Beeple.jpg ‘Everydays - The First 5000 Days’, de Beeple. El NFT más caro subastado hasta ahora.

En tan solo 10 minutos, después de iniciar su subasta en 2021, la colección de cripto arte recaudó la increíble suma de 1 millón de dólares. La obra de arte se vendió finalmente por 69.346.250 dólares en Christie’s, y ubicó a Beeple entre los tres artistas vivos más valiosos.

“Sin los NFT, legítimamente no había forma de coleccionar arte digital”, dijo Beeple en ese entonces a Reuters. El artista se especializa en arte digital irreverente que explota temas como la tecnología, la riqueza y la política estadounidense.

Clock, de Julian Assange y Pack

Las obras NFT más populares en ocasiones pueden sorprender por su simplicidad. Este es el caso de Clock, que no es más que un temporizador dinámico que cuenta el número de días que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha pasado en prisión.

Desde el mediodía del 8 de febrero de 2022 hasta el 9 de febrero, la oferta de Clock ascendió a 16,593 Ethereum, o aproximadamente 52 millones de dólares.

La oferta fue realizada por los partidarios de Assange, quienes formaron una Organización Autónoma Descentralizada (DAO) para ofertar colectivamente por la NFT. Los DAO son comunidades en línea que agrupan recursos utilizando tokens basados en blockchain y votan sobre cómo operar.

En total, la obra se subastó por 16,953 ETH, o 52.7 millones de dólares, en favor de AssangeDAO, una organización descentralizada (DAO) creada para financiar de forma colectiva la venta del NFT. Con el dinero reunido, Assange pretendía luchar contra su caso de extradición.

HUMAN ONE, de Beeple

Entre los NFT más caros del mundo también figura otra obra de Beeple. El artista creó, por pirmera vez, una obra de arte física y la comercializó mediante NFT. La obra se subastó en la casa de subastas británica Christie's por USD 28.9 millones en noviembre de 2021.

HUMAN ONE es una escultura en 3D móvil que tiene 4 pantallas digitales, y muestra un video infinito de un astronauta recorriendo diferentes lugares en todos los momentos que tiene un día.

BIC 3.jpg

Debido al éxito de las obras de arte NFT, al finalizar 2021 la casa Christie’s vendió casi 150 millones de dólares en tokens no fungibles (NFT). Entre las ventas se encontraban obras de arte de la serie EVERYDAYS y HUMAN ONE de Beeple.

CryptoPunk #7523, del proyecto Cryptopunk

Inicialmente, los cryptopunks fueron lanzados de forma gratuita por Matt Hall y John Watkinson del estudio de juegos estadounidense Larva Labs. Con el paso del tiempo, estos NFT se crearon con características particularmente raras o deseables, por lo que empezaron a venderse por sumas exageradamente elevadas.

Ese es el caso del CryptoPunk #7532, también conocido como “Covid Alien”, que fue subastado en Sotheby's por 11.75 millones de dólares durante la pandemia de COVID-19, en junio de 2021. Lo más curioso es que este es el único cryptopunk que tiene una mascarilla.

El CryptoPunk #7532 fue adquirido por el mayor accionista de DraftKings, Shalom Meckenzie, quien le dijo a Decrypt: "Realmente quería este CryptoPunk en particular (...) Forma parte de la colección alienígena, que es la más rara de las punks, y la única alienígena que tiene una máscara. Pensé que era un símbolo de Covid y de la popularización de los NFT".

TPunk #4156, otro del proyecto Cryptopunk

Este Cryptopunk es famoso y codiciado debido a que el simio bandana simboliza o es sinónimo de la personalidad de un prominente influencer de NFT, y constructor de Punk4156.

Este influencer adquirió el NFT por USD 1.25 millones en febrero de 2021; pero luego lo vendió por 10.26 millones de dólares en diciembre del mismo año.

