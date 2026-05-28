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Jubilados ANSES: los extras que elevan el haber a más de $670.000 en junio

Con aumento por inflación, aguinaldo y bono, muchos adultos mayores tendrán uno de los cobros más altos del año. La actualización impactará también sobre PUAM, Pensiones No Contributivas y otros beneficios previsionales.

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Jubilados ANSES: los extras que elevan el haber a más de $670.000 en junio

Jubilados ANSES: los extras que elevan el haber a más de $670.000 en junio

Junio de 2026 será uno de los meses más importantes del año para millones de jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo previsional ya confirmó que los haberes llegarán con distintos extras y refuerzos que elevarán considerablemente los ingresos de quienes integran el sistema previsional argentino.

Leé también Aumentos ANSES junio 2026: cuánto y cuándo se cobra cada prestación
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El esquema incluirá el aumento mensual por movilidad, el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario que continúa vigente para quienes perciben haberes mínimos. Gracias a esta combinación, muchos adultos mayores recibirán durante junio uno de los montos más altos de todo el año.

La actualización impactará tanto en jubilaciones como en pensiones y otras prestaciones administradas por ANSES, en un contexto marcado por la inflación y la expectativa de los beneficiarios por conocer cuánto cobrarán finalmente.

Los tres extras que ANSES pagará en junio 2026

Durante junio, los jubilados y pensionados recibirán tres refuerzos principales que se acreditarán junto con el haber mensual habitual.

Aumento por movilidad:

El primero de los extras será el aumento mensual determinado por el esquema de movilidad automática establecido por el Gobierno nacional.

La actualización toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC dos meses antes. En este caso, el cálculo corresponde a la inflación de abril de 2026, que fue del 2,6%.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $393.174 a $403.318.

Ese nuevo haber servirá además como base para calcular el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Aguinaldo para jubilados y pensionados:

El segundo refuerzo confirmado por ANSES será el pago del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo representa el 50% del haber más alto cobrado entre enero y junio de 2026. Como junio tendrá el ingreso mensual más elevado del semestre, el cálculo se realizará sobre ese monto actualizado.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.658.

El SAC se depositará automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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Bono extraordinario de $70.000:

Además del aumento y el aguinaldo, el Gobierno continuará pagando el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos.

Durante junio de 2026, el refuerzo seguirá siendo de $70.000 y ANSES lo acreditará de manera automática junto con el resto de los haberes.

De esta forma, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán:

  • Haber actualizado: $403.318
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Aguinaldo: $201.658

El total superará los $674.000 en junio, convirtiéndose en uno de los ingresos más altos del año para los beneficiarios del sistema previsional.

jubilados

Quiénes cobrarán el bono de ANSES en junio

El bono extraordinario continuará dirigido a sectores específicos del sistema previsional.

Los grupos alcanzados serán:

  • Jubilados que cobran la mínima
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Madres de siete hijos con pensiones compatibles

Además, quienes perciban haberes superiores al mínimo podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES para junio de 2026.

Cómo quedarán las demás prestaciones de ANSES

El aumento de junio también impactará sobre otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.

Con la actualización del 2,6%, los nuevos montos serán:

  • PUAM: $322.654
  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $282.322,60

En ambos casos, quienes cumplan con los requisitos también recibirán el bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente.

Quiénes cobran aguinaldo en junio 2026

El medio aguinaldo no alcanza únicamente a jubilados que perciben el haber mínimo.

También cobrarán el SAC:

  • Jubilados con haberes máximos
  • Titulares de la PUAM
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas
  • Pensionados incluidos dentro del sistema previsional

El pago se realizará junto con el haber mensual correspondiente a junio.

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