Jubilados ANSES: los extras que elevan el haber a más de $670.000 en junio

Aumento por movilidad:

El primero de los extras será el aumento mensual determinado por el esquema de movilidad automática establecido por el Gobierno nacional.

La actualización toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC dos meses antes. En este caso, el cálculo corresponde a la inflación de abril de 2026, que fue del 2,6%.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $393.174 a $403.318.

Ese nuevo haber servirá además como base para calcular el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Aguinaldo para jubilados y pensionados:

El segundo refuerzo confirmado por ANSES será el pago del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo representa el 50% del haber más alto cobrado entre enero y junio de 2026. Como junio tendrá el ingreso mensual más elevado del semestre, el cálculo se realizará sobre ese monto actualizado.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.658.

El SAC se depositará automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES_jubilados

Bono extraordinario de $70.000:

Además del aumento y el aguinaldo, el Gobierno continuará pagando el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos.

Durante junio de 2026, el refuerzo seguirá siendo de $70.000 y ANSES lo acreditará de manera automática junto con el resto de los haberes.

De esta forma, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán:

Haber actualizado: $403.318

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $201.658

El total superará los $674.000 en junio, convirtiéndose en uno de los ingresos más altos del año para los beneficiarios del sistema previsional.

jubilados

Quiénes cobrarán el bono de ANSES en junio

El bono extraordinario continuará dirigido a sectores específicos del sistema previsional.

Los grupos alcanzados serán:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Madres de siete hijos con pensiones compatibles

Además, quienes perciban haberes superiores al mínimo podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES para junio de 2026.

Cómo quedarán las demás prestaciones de ANSES

El aumento de junio también impactará sobre otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.

Con la actualización del 2,6%, los nuevos montos serán:

PUAM: $322.654

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $282.322,60

En ambos casos, quienes cumplan con los requisitos también recibirán el bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente.

Quiénes cobran aguinaldo en junio 2026

El medio aguinaldo no alcanza únicamente a jubilados que perciben el haber mínimo.

También cobrarán el SAC:

Jubilados con haberes máximos

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Pensionados incluidos dentro del sistema previsional

El pago se realizará junto con el haber mensual correspondiente a junio.