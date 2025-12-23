A meses del Mundial, Neymar tomó una inesperada decisión que cambia su futuro

A sus 33 años, Neymar sabe que el tiempo juega un papel determinante. Operarse ahora le permite planificar la recuperación sin apuros extremos y llegar con rodaje competitivo al tramo decisivo previo a la Copa del Mundo.

Cómo fue el cierre de año de Neymar en el Santos

Más allá de las dificultades físicas, el cierre de temporada mostró una versión decisiva del crack brasileño. En las últimas cinco fechas del campeonato, Neymar convirtió cinco goles fundamentales que le permitieron al Santos evitar el descenso a la segunda categoría.

En total, el atacante cerró la liga brasileña 2025 con ocho goles y una asistencia en 20 partidos disputados. Ese aporte fue clave para sostener al equipo en la Serie A y reforzó su importancia dentro del plantel, incluso en un año irregular.

Tras el triunfo 3-0 ante Cruzeiro en Vila Belmiro, el pasado 7 de diciembre, el presidente del club, Marcelo Teixeira, fue contundente: “Queremos la permanencia de Neymar”. Si bien su contrato finaliza a fin de año, ya existen conversaciones para una posible renovación.

Cuál es el objetivo de Neymar con la Selección de Brasil

El sueño de volver a vestir la camiseta verdeamarela sigue intacto. Neymar es el máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 goles en 128 partidos, pero su última aparición fue el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Desde entonces, no volvió a ser convocado, ni siquiera tras el inicio del ciclo de Carlo Ancelotti como entrenador, que comenzó en junio. Sin embargo, el propio jugador dejó en claro que no se resigna. Durante un show del músico Thiaginho en San Pablo, lanzó un mensaje directo: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil. ¡Ey, Ancelotti, ayúdanos!”.

Brasil ya piensa en el Mundial 2026

La Selección de Brasil ya conoce a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026: Marruecos, Haití y Escocia. Mientras el equipo empieza a proyectar su camino en la competencia, Neymar transita una etapa clave fuera de las canchas, convencido de que esta decisión puede marcar la diferencia.

La operación, el enfoque en la recuperación y la ilusión intacta reflejan una apuesta total. Neymar sabe que el margen es mínimo, pero también que el Mundial sigue siendo su gran objetivo.