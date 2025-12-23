En vivo Radio La Red
Deportes
Neymar
Brasil
FÚTBOL

A meses del Mundial, Neymar tomó una inesperada decisión que cambia su futuro

En la previa de la Copa del Mundo 2026, Neymar Jr. tomó una inesperada determinación que condiciona su futuro. Los detalles.

A poco menos de seis meses del inicio del Mundial 2026, Neymar tomó una determinación fuerte y sin margen para dudas. El delantero del Santos decidió someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda con un objetivo claro: dejar atrás una temporada atravesada por problemas físicos y llegar en la mejor forma posible a la cita máxima con la Selección de Brasil.

Leé también Drama en Santos: Neymar se lesionó y rompió en llanto en su regreso al Brasileirao
(Foto: REUTERS/Thiago Bernardes).
image

El propio club confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que detalló que el atacante fue operado con éxito. La decisión llega en un momento clave de su carrera, cuando cada paso parece pensado en función de una última gran oportunidad mundialista.

Por qué Neymar decidió operarse antes del Mundial

Según informó el Santos, Neymar “se realizó una artroscopia para tratar una lesión del menisco medial”. La cirugía estuvo a cargo de Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, y el procedimiento se desarrolló de manera satisfactoria. Si bien no se difundieron plazos oficiales de recuperación, la intervención apunta a resolver una dolencia que venía afectando su rendimiento y continuidad.

Las lesiones fueron una constante en la última temporada del delantero, que alternó presencias y ausencias a lo largo del Brasileirao. Con el Mundial cada vez más cerca, el cuerpo médico y el propio futbolista entendieron que el mejor camino era atacar el problema de raíz y no postergar una solución definitiva.

A sus 33 años, Neymar sabe que el tiempo juega un papel determinante. Operarse ahora le permite planificar la recuperación sin apuros extremos y llegar con rodaje competitivo al tramo decisivo previo a la Copa del Mundo.

Cómo fue el cierre de año de Neymar en el Santos

Más allá de las dificultades físicas, el cierre de temporada mostró una versión decisiva del crack brasileño. En las últimas cinco fechas del campeonato, Neymar convirtió cinco goles fundamentales que le permitieron al Santos evitar el descenso a la segunda categoría.

En total, el atacante cerró la liga brasileña 2025 con ocho goles y una asistencia en 20 partidos disputados. Ese aporte fue clave para sostener al equipo en la Serie A y reforzó su importancia dentro del plantel, incluso en un año irregular.

Tras el triunfo 3-0 ante Cruzeiro en Vila Belmiro, el pasado 7 de diciembre, el presidente del club, Marcelo Teixeira, fue contundente: “Queremos la permanencia de Neymar”. Si bien su contrato finaliza a fin de año, ya existen conversaciones para una posible renovación.

Cuál es el objetivo de Neymar con la Selección de Brasil

El sueño de volver a vestir la camiseta verdeamarela sigue intacto. Neymar es el máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 goles en 128 partidos, pero su última aparición fue el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Desde entonces, no volvió a ser convocado, ni siquiera tras el inicio del ciclo de Carlo Ancelotti como entrenador, que comenzó en junio. Sin embargo, el propio jugador dejó en claro que no se resigna. Durante un show del músico Thiaginho en San Pablo, lanzó un mensaje directo: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil. ¡Ey, Ancelotti, ayúdanos!”.

Brasil ya piensa en el Mundial 2026

La Selección de Brasil ya conoce a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026: Marruecos, Haití y Escocia. Mientras el equipo empieza a proyectar su camino en la competencia, Neymar transita una etapa clave fuera de las canchas, convencido de que esta decisión puede marcar la diferencia.

La operación, el enfoque en la recuperación y la ilusión intacta reflejan una apuesta total. Neymar sabe que el margen es mínimo, pero también que el Mundial sigue siendo su gran objetivo.

