Insólito: Neymar quiso hacer un gol como Maradona y ¡lo expulsaron!

image.png

El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja tras advertir el intento de engaño, en una jugada que recordó a la histórica “Mano de Dios” de Diego Maradona. Sin embargo, esta vez no hubo épica: Santos perdía 1-0 y quedó con diez hombres, profundizando una crisis futbolística que parece no tener fin.