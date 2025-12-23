Revelaron una violenta situación que habría protagonizado Christian Petersen antes de su colapso en el Lanín

Hacia el final, la periodista sumó una reflexión que generó polémica: “Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas. Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a consumir y después intentas subir el Lanín, hay muchísimo riesgo de que algo grave suceda”.

El episodio abrió un fuerte debate sobre los riesgos del consumo de sustancias en actividades de alta exigencia física y dejó al descubierto una trama previa al colapso que complejiza aún más el delicado estado de salud que atraviesa el cocinero Christian Petersen.

Qué pedido hizo Christian Petersen antes de su colapso en el Lanín

La descompensación que sufrió Christian Petersen durante una excursión de montaña en el volcán Lanín encendió las alarmas y generó una ola de versiones cruzadas. Con el correr de las horas, finalmente salió a la luz un comunicado oficial que permitió reconstruir cómo fueron los momentos previos al episodio que preocupó a todos.

La información fue difundida por la Asociación Argentina de Guías de Montaña y dada a conocer por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe). El documento detalla paso a paso el desarrollo de la actividad y pone el foco en una decisión particular que tomó el propio chef antes de iniciar el ascenso.

Según el texto oficial, “durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”, un pedido que llamó la atención del equipo a cargo de la excursión.

Frente a esa solicitud, la organización resolvió adaptar la dinámica de la actividad. Tal como se aclaró en el comunicado, se decidió que el chef avanzara de forma individual, aunque “siempre acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”, descartando de plano cualquier versión que indicara que estuvo solo.