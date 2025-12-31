En vivo Radio La Red
PREOCUPACIÓN

Alarma mundial por la salud de Roberto Carlos: debió ser intervenido de urgencia tras un estudio médico

El ex lateral del Real Madrid fue internado y sometido a una intervención luego de que estudios médicos detectaran un funcionamiento cardíaco que generó preocupación.

Alarma mundial por la salud de Roberto Carlos: debió ser intervenido de urgencia tras un estudio médico

La salud de Roberto Carlos generó una fuerte preocupación en el mundo del fútbol en las últimas horas. El exfutbolista brasileño, ícono del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de Brasil, debió ser operado tras detectarse un problema en su corazón mientras se encontraba de vacaciones en su país natal.

image

Según trascendió, todo comenzó a partir de un control médico de rutina. Roberto Carlos se realizó estudios por un pequeño trombo que había sido detectado en una de sus piernas, una situación que, en principio, no generaba alarma extrema. Sin embargo, durante el proceso médico, los especialistas decidieron avanzar con una resonancia magnética de cuerpo completo, cuyos resultados encendieron todas las alertas.

¿Qué se detectó en los estudios médicos de Roberto Carlos?

La resonancia arrojó que el corazón del exjugador presentaba un funcionamiento muy por debajo de los valores normales. Ante ese diagnóstico, el cuerpo médico resolvió internarlo de inmediato para realizar evaluaciones más profundas y actuar de manera preventiva frente a un posible cuadro de mayor gravedad.

La decisión fue rápida: Roberto Carlos quedó bajo estricta observación y, tras analizar los resultados, los profesionales determinaron que lo más seguro era intervenirlo quirúrgicamente. El objetivo fue estabilizar su estado general y evitar complicaciones futuras.

Qué tipo de intervención le realizaron a Roberto Carlos

El histórico lateral izquierdo fue derivado al quirófano, donde se le colocó un catéter como parte del tratamiento indicado. La intervención se realizó en un contexto de cautela médica y con el foco puesto en preservar su salud cardiovascular.

Hasta el momento no se difundieron partes médicos oficiales con detalles extensos sobre la evolución posterior a la operación, aunque el procedimiento respondió a la necesidad de corregir el funcionamiento anómalo detectado en el corazón durante los estudios previos.

Cómo impactó la noticia en el mundo del fútbol

La noticia generó un inmediato impacto entre hinchas y excompañeros. Roberto Carlos es una figura emblemática del fútbol mundial, recordado tanto por su potencia física como por su extraordinaria carrera, especialmente en el Real Madrid, donde ganó múltiples títulos nacionales e internacionales.

A lo largo de los años, el brasileño se mantuvo vinculado al deporte, participando en eventos, partidos homenaje y actividades institucionales. Por eso, el hecho de que una situación médica inesperada lo obligara a pasar por el quirófano despertó preocupación y múltiples mensajes de apoyo.

Cuál es el contexto personal de Roberto Carlos

El exfutbolista se encontraba de vacaciones en Brasil cuando decidió someterse a los estudios médicos. Lejos del ritmo competitivo, el control respondió a una evaluación preventiva, lo que vuelve aún más relevante la detección temprana del problema cardíaco.

Este episodio vuelve a poner en foco la importancia de los controles médicos integrales, incluso en exdeportistas de alto rendimiento que, durante gran parte de su vida, estuvieron sometidos a exigencias físicas extremas.

Por el momento, se aguarda información oficial sobre su evolución y los pasos a seguir en su recuperación. Mientras tanto, el mundo del fútbol permanece atento a la salud de una de sus leyendas, con la expectativa de recibir pronto noticias alentadoras sobre su estado.

