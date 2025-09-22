Albon rompió el silencio y habló del incidente con Colapinto: la fuerte sanción que le dio la FIA

Qué dijo Alexander Albon tras la carrera

Lejos de eludir su responsabilidad, Albon admitió su error en la maniobra contra Colapinto. “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, declaró en rueda de prensa. El piloto tailandés agregó que, pese al incidente, su ritmo mejoró con el correr de las vueltas: “Cuando tuvimos aire limpio, tal vez unas diez vueltas de la carrera, fuimos rápidos. Así que no hay mucho que decir. Obviamente, el daño ya estaba hecho ayer en la clasificación”.

De esta manera, Albon reconoció que no solo el toque con Colapinto lo condicionó, sino también una clasificación complicada que lo había dejado con menos margen de maniobra para pelear en los primeros lugares.

Cómo vivió Colapinto el toque con Albon en Azerbaiyán

El argentino fue el más perjudicado. Tras el golpe, Colapinto perdió el control, hizo un trompo y terminó contra la pared, dañando el alerón de su monoplaza. A partir de ahí, su carrera quedó completamente cuesta arriba. “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, lamentó.

Pese a los intentos por recuperarse, Colapinto no pudo volver al ritmo competitivo y terminó en la 19ª colocación. El contraste con Albon, que al menos logró terminar en el 13º lugar, dejó en claro el impacto que tuvo el accidente para el piloto argentino.

Qué dejó este episodio en Bakú

El choque entre Albon y Colapinto no solo generó debate por la maniobra en sí, sino también porque involucró a dos pilotos con pasado en la misma escudería, Williams. El hecho de que Albon asumiera la culpa trajo cierto alivio para Colapinto, aunque no cambió la frustración de haber perdido una carrera que prometía más.

El argentino ahora buscará dar vuelta la página rápidamente, mientras que Albon deberá cuidarse de no seguir sumando puntos en su licencia, ya que de alcanzar los 12 en un año recibiría una suspensión automática de una carrera.

Bakú dejó así un capítulo amargo para Colapinto y un llamado de atención para Albon, en un campeonato que sigue mostrando la delgada línea entre la agresividad en pista y el límite de las maniobras permitidas.