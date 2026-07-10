Mundial 2026: la Selección de Inglaterra vivió momentos de tensión antes del duelo con Noruega

Además, el entrenador Tuchel, su asistente Barry y varios futbolistas se preparaban para participar de una conferencia de prensa.

El sospechoso fue desarmado y retirado del lugar sin que llegara a amenazar físicamente a ninguna persona. Al escuchar las sirenas policiales intentó abandonar el predio, pero fue detenido poco después por efectivos de la Policía de Kansas City.

La rutina del equipo no sufrió modificaciones

Entrenamiento Selección inglesa. (Foto: Reuters)

Pese al susto, el incidente no alteró la agenda prevista por el seleccionado inglés. La conferencia de prensa se desarrolló con normalidad y el plantel continuó con su preparación antes de viajar a Miami, donde enfrentará a Noruega por un lugar en las semifinales del Mundial.

La Federación Inglesa de Fútbol evitó hacer declaraciones públicas tras lo ocurrido, mientras que las autoridades locales reforzaron los controles de seguridad en torno a las instalaciones utilizadas por la delegación.

Inglaterra llega con varias bajas y dudas físicas

Más allá del episodio de seguridad, Tuchel también enfrenta varios problemas deportivos antes del cruce frente a los noruegos.

El lateral Reece James volvió recientemente a entrenarse tras superar una lesión muscular sufrida en el partido ante Ghana, aunque todavía no está confirmado como titular. En tanto, Jarell Quansah deberá cumplir una suspensión de dos encuentros tras haber sido expulsado frente a México.

Declan Rice. (Foto: Reuters)

A esa situación se suman las molestias físicas de Marc Guehi, mientras que Declan Rice atraviesa un cuadro de gastroenteritis acompañado por una sobrecarga en el isquiotibial y dolores lumbares, aunque el cuerpo médico mantiene expectativas de que pueda llegar en condiciones al compromiso.

Noruega, el rival que dio el gran golpe del Mundial

El conjunto escandinavo llega con la moral en alza después de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Brasil por 2-1 en los octavos de final.

Con Erling Haaland como máxima figura, Noruega buscará seguir haciendo historia frente a una Inglaterra que aspira a volver a disputar una semifinal mundialista y consolidarse como una de las candidatas al título.