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Mundial 2026: la Selección de Inglaterra vivió momentos de tensión antes del duelo con Noruega

El incidente ocurrió en Kansas City, donde el seleccionado inglés preparaba su partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

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El episodio con la Selección de Inglaterra ocurrió en el centro de prensa KC Parks. (Foto: Reuters)

El episodio con la Selección de Inglaterra ocurrió en el centro de prensa KC Parks. (Foto: Reuters)

La selección de Inglaterra vivió momentos de tensión en la previa de su partido ante Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, luego de que un hombre ingresara con una llave inglesa a una de las instalaciones utilizadas por la delegación británica en Kansas City.

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El episodio ocurrió en el centro de prensa KC Parks, muy cerca del complejo de entrenamiento Swope Soccer Village, donde el equipo dirigido por Thomas Tuchel lleva adelante su preparación para el encuentro que disputará este sábado en Miami.

Según informó el Daily Mail, el individuo ingresó al predio con la herramienta en la mano, elevando la voz y mostrando un comportamiento alterado. La rápida intervención del personal de seguridad permitió controlar la situación antes de que pasara a mayores.

Cómo fue el incidente en la concentración inglesa

Entrenamiento Selecci&oacute;n inglesa. (Foto: Reuters)

Entrenamiento Selección inglesa. (Foto: Reuters)

De acuerdo con el medio británico, el hombre logró acceder al edificio donde en ese momento se encontraban empleados de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas acreditados y miembros del cuerpo técnico.

Además, el entrenador Tuchel, su asistente Barry y varios futbolistas se preparaban para participar de una conferencia de prensa.

El sospechoso fue desarmado y retirado del lugar sin que llegara a amenazar físicamente a ninguna persona. Al escuchar las sirenas policiales intentó abandonar el predio, pero fue detenido poco después por efectivos de la Policía de Kansas City.

La rutina del equipo no sufrió modificaciones

Entrenamiento Selecci&oacute;n inglesa. (Foto: Reuters)

Entrenamiento Selección inglesa. (Foto: Reuters)

Pese al susto, el incidente no alteró la agenda prevista por el seleccionado inglés. La conferencia de prensa se desarrolló con normalidad y el plantel continuó con su preparación antes de viajar a Miami, donde enfrentará a Noruega por un lugar en las semifinales del Mundial.

La Federación Inglesa de Fútbol evitó hacer declaraciones públicas tras lo ocurrido, mientras que las autoridades locales reforzaron los controles de seguridad en torno a las instalaciones utilizadas por la delegación.

Inglaterra llega con varias bajas y dudas físicas

Más allá del episodio de seguridad, Tuchel también enfrenta varios problemas deportivos antes del cruce frente a los noruegos.

El lateral Reece James volvió recientemente a entrenarse tras superar una lesión muscular sufrida en el partido ante Ghana, aunque todavía no está confirmado como titular. En tanto, Jarell Quansah deberá cumplir una suspensión de dos encuentros tras haber sido expulsado frente a México.

Declan Rice. (Foto: Reuters)

Declan Rice. (Foto: Reuters)

A esa situación se suman las molestias físicas de Marc Guehi, mientras que Declan Rice atraviesa un cuadro de gastroenteritis acompañado por una sobrecarga en el isquiotibial y dolores lumbares, aunque el cuerpo médico mantiene expectativas de que pueda llegar en condiciones al compromiso.

Noruega, el rival que dio el gran golpe del Mundial

El conjunto escandinavo llega con la moral en alza después de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Brasil por 2-1 en los octavos de final.

Con Erling Haaland como máxima figura, Noruega buscará seguir haciendo historia frente a una Inglaterra que aspira a volver a disputar una semifinal mundialista y consolidarse como una de las candidatas al título.

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