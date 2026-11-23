River Plate retomó los entrenamientos en su predio de Ezeiza luego del triunfo de anoche frente a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, y la principal novedad de la jornada pasó por el parte físico del plantel: Marcos Acuña y Lucas Beltrán no se realizaron estudios médicos y confían en llegar en condiciones al cruce frente a Instituto de Córdoba. No obstante, ambos futbolistas serán evaluados durante el transcurso de la semana y Leonardo Ponzio los aguardará hasta último momento para confirmar si podrá contar con ellos, en una formación que ya tiene asegurado el regreso de Gonzalo Montiel.