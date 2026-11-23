De todos modos, se trata de dos escenarios distintos dentro de la consideración del entrenador. Si el "Huevo" Acuña logra recuperarse al 100%, difícilmente pierda su lugar entre los titulares y lo más probable es que juegue hasta donde le responda el físico, sabiendo que cuenta con un relevo confiable afuera. En cambio, la disputa entre Beltrán y Driussi aparece mucho más pareja y quedará sujeta a lo que observe el director técnico durante las prácticas semanales.

En contrapartida, la única modificación que ya está completamente confirmada en la defensa millonaria es el retorno de Gonzalo Montiel en reemplazo de Giovanni González. Luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA resolviera reducirle la sanción de tres a dos fechas tras su expulsión en la Bombonera, "Cachete" quedó habilitado para volver a la titularidad, mientras que el lateral uruguayo regresará al banco de suplentes tras haber cumplido con dos actuaciones aceptables.