Por ese motivo, en el plano futbolístico el conjunto cordobés no quiere resignar la ventaja de su propio terreno, aun cuando el cambio de escenario representaría un incentivo financiero considerable al permitirle pasar de 22.000 localidades a una capacidad de 57.000 espectadores y habilitar el ingreso de simpatizantes de River.

Desde Córdoba sostienen que la intención de la dirigencia es ser local en su estadio y que la diferencia de recaudación no justifica perder el peso de su cancha. De todos modos, la determinación final dependerá exclusivamente de cómo encuentren el campo de juego tras el recital, más allá de que todos los indicios apuntan a que el partido se jugará en Alta Córdoba.

“Va a ser un gran partido ante River en nuestra casa. Un escenario que nos queda muy cómodo. Vamos a dar pelea. Jugar con River es un factor diferente. Es un grande. Jugar en nuestra cancha no quiere decir que lo ganás, pero es bueno jugar ahí. Igual, lo más importante es cómo preparás el partido”, concluyó Diego Flores en conferencia de prensa.