El homenaje fue declarado de “interés institucional” por la Facultad de Ciencias Sociales y es organizado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de Sociología. La actividad, prevista en el marco del aniversario del retorno de la democracia, contempla la inauguración de una escultura donada por el colectivo.

En paralelo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias solicitó un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la casa de estudios pudiera iniciar en relación con la convocatoria.

Yacobitti también cuestionó el homenaje a Santucho

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se sumó al rechazo y sostuvo que la universidad no debe reconocer a personas que hayan recurrido a la violencia contra el sistema democrático.

El dirigente anticipó que impulsará un proyecto ante el Consejo Superior para que la institución se pronuncie formalmente contra el homenaje. Además, planteó que los reconocimientos universitarios deben estar destinados a quienes hicieron aportes a la ciencia, la tecnología y la vida pública, en el marco del respeto a la democracia.

El vicerrector de la UBA cuestionó el homenaje y anticipó que impulsará un proyecto ante el Consejo Superior para que la institución se pronuncie en contra. (Foto: X Emiliano Yacobitti).

Sin embargo, Yacobitti aclaró que esa postura no implica limitar el estudio académico de los distintos procesos históricos. “En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica”, afirmó.