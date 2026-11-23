Junto al mediocampista campeón del mundo, otros tres titulares quedaron particularmente averiados tras la exigencia en Colombia:

Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar: ambos futbolistas ya habían llegado entre algodones a la definición frente al conjunto brasileño y jugaron por la trascendencia del compromiso, por lo que existen concretas posibilidades de que sean resguardados el miércoles.

Lautaro Di Lollo: el defensor central siente el trajín acumulado del partido a partido y también podría descansar entre los relevos.

De todos modos, debido a la cercanía de la final, las celebraciones posteriores y los pocos entrenamientos disponibles antes del cruce eliminatorio, todavía resulta prematuro perfilar una alineación confirmada. La postura de Arruabarrena es colocar en cancha lo mejor que tenga a disposición sin arriesgar la integridad física de ningún futbolista, por lo que esperará hasta último momento para definir el once inicial, aunque todos los indicios apuntan a que introducirá variantes en la formación.