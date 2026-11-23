Qué puede pasar con Franco Colapinto en Alpine y cuándo vuelve a correr

La desmentida de Sky Italia suma un nuevo capítulo a las versiones sobre la continuidad del pilarense. El incidente protagonizado junto a Pierre Gasly en Azerbaiyán y ciertas dudas en torno a su rendimiento habían alimentado las especulaciones sobre una posible modificación en la alineación de Alpine para 2027, contexto en el cual el nombre de Bearman había aparecido como uno de los principales candidatos a ocupar su asiento.

Por el momento, no existen confirmaciones oficiales sobre cambios en la formación de la escudería francesa. Mientras tanto, Colapinto mantiene el foco puesto en el cierre de la temporada 2026 para respaldar su continuidad con resultados dentro de la pista.

Su próxima presentación será este fin de semana, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del calendario. El argentino arribará al circuito de Lusail impulsado por su sexto puesto en Las Vegas, actuación con la que cortó una racha de seis competencias sin cosechar unidades, alcanzó los 35 puntos en el campeonato y se consolidó en el duodécimo lugar de la tabla de pilotos.