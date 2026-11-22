A los 14 minutos, River encontró la ventaja desde el punto penal. La infracción fue sancionada luego de una patada de Carlos Izquierdoz en la cabeza de Otamendi. Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución y definió con un remate fuerte y bajo para establecer el 1-0.

El Millonario tuvo otra posibilidad a los 21 minutos, cuando un centro de Marcos Acuña llegó al área y Tobías Andrada conectó de cabeza. La pelota se desvió en Ángel Correa y terminó afuera.

Lanús respondió con llegadas sobre el cierre de la primera etapa. A los 28 minutos, Allan Wlk recibió un pase dentro del área, pero Santiago Beltrán salió a achicar y evitó el empate.

Tres minutos después, Eduardo Salvio avanzó por la derecha y envió un centro atrás para Ramiro Carrera, que sacó un potente derechazo. El arquero de River alcanzó a desviar el remate, aunque no pudo impedir que terminara en el fondo de la red. Así, Lanús consiguió el 1-1.

A los 36 minutos, Marcelino Moreno recuperó la pelota en una salida de River y encabezó un contraataque, pero su remate fue bloqueado por Lautaro Rivero.

Tobías Andrada volvió a poner en ventaja a River

El segundo tiempo tuvo varias situaciones de peligro y a River como protagonista en buena parte del desarrollo. A los cuatro minutos, Giovanni González llegó hasta el fondo y envió un centro atrás que Tomás Galván no pudo conectar.

Seis minutos más tarde, el propio Galván recibió cerca del área y sacó un remate que Nahuel Losada desvió por encima del travesaño.

A los 12 minutos, Galván habilitó a Lucas Beltrán, que quedó mano a mano con el arquero de Lanús. El delantero definió cruzado, pero Losada logró evitar el gol con una intervención sobre su pierna derecha.

La ventaja para River llegó a los 23 minutos. Thiago Almada ejecutó un tiro libre que pegó en el costado izquierdo del travesaño y la pelota quedó en el área. Tobías Andrada aprovechó el rebote y definió para marcar el 2-1.

Almada marcó el segundo y selló la clasificación

Con el resultado a favor, River tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. A los 28 minutos, Sebastián Driussi recibió una pelota larga por la izquierda, eludió a Losada y a otros dos jugadores, pero su remate salió débil y se fue apenas desviado.

Lanús también buscó el empate. A los 38 minutos, Sasha Marcich envió un centro al segundo palo para Matías Sepúlveda, que definió con el pie izquierdo. Sin embargo, el remate no tuvo suficiente potencia y Lautaro Rivero pudo despejar sobre la línea.

Cuando se jugaban 43 minutos del segundo tiempo, River aprovechó los espacios que dejó Lanús en su búsqueda del empate. Tobías Andrada condujo el contraataque desde su propio campo y abrió la pelota para Thiago Almada, que definió de zurda y estableció el 3-1 definitivo.

Cómo sigue River en el Torneo Clausura 2026

Con la victoria en el Monumental, River se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Su próximo rival saldrá del cruce entre Instituto y Huracán.

Lanús, por su parte, quedó eliminado del torneo. El equipo cerró su participación en la competencia con la clasificación asegurada a la próxima Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana obtenida en febrero.