Sin embargo, Rojo no tuvo reparos en señalar que había otras alternativas para evitar semejante exposición. “Lo podía haber hecho cuando pasamos rutina, hacer el programa como salga y decirlo al final. Otra posibilidad era hacerlo en algún corte o directamente no decirlo al aire”, enumeró.

Y fue todavía más contundente al calificar lo sucedido: “De todas las posibilidades esta fue la peor porque nos enteramos en vivo y no la pudimos ni pilotear nosotros”.

Al reconstruir los momentos previos al anuncio, explicó que la productora había mantenido una reunión con Flor de la V y que la conductora llegó cuando el programa estaba prácticamente por comenzar. Por eso, deslizó que quizás creyó que el resto del equipo ya estaba al tanto.

También recordó el desconcierto que se vivió después de la emisión. “Cuando terminó el programa la mayoría estábamos conmovidos y sorprendidos. Ella pidió disculpas y se fue como todos los días, no pasó nada diferente. Nosotros nos quedamos un poco más”, contó.

En otro tramo de la entrevista, el panelista hizo referencia a cómo impactó la noticia según la experiencia de cada integrante. “A mí, la primera vez que me pasó, se me acababa el mundo y ahora estoy más curtido. Por suerte yo no tengo que pagar un alquiler la semana que viene”, lanzó.

Además, reveló que Flor de la V le escribió después del episodio para disculparse. “Flor me escribió a la nochecita y mi respuesta fue que se quede tranquila, son las reglas del juego”, aseguró.

Por último, adelantó que continuará trabajando con normalidad hasta el final del ciclo, aunque tiene vacaciones programadas entre el 25 de enero y el 10 de febrero, por lo que no estará presente durante la última semana de enero.

“Yo se lo dije a Flor: de acá hasta el último día voy a trabajar como si fuese el primero”, afirmó. Y cerró con una propuesta para transitar este último tramo: “Lo más sano para todos es hablarlo con naturalidad para saber qué siente cada uno”.

El video del momento en que Flor de la V anunció el final de Los Profesionales con Flor ante la sorpresa de sus compañeros

El inesperado anuncio de Flor de la V sobre el futuro de Los Profesionales con Flor generó sorpresa y desconcierto en pleno vivo. El viernes pasado, la conductora confirmó que el ciclo de El Nueve llegará a su fin el próximo 31 de enero de 2027, aunque lo que ocurrió minutos después dejó en evidencia que no todos los integrantes del programa estaban al tanto de la decisión.

Según contó Flor, la información llegó después de una reunión que mantuvo con las autoridades de la emisora. Fue entonces cuando decidió comunicar la noticia frente a las cámaras, sin imaginar que uno de sus panelistas se enteraría en ese mismo instante.

“Me junté con la gente del canal y me dijeron que el 31 de enero terminan Los Profesionales. Es una triste noticia para todos nosotros”, expresó la conductora al confirmar la despedida del ciclo.

Sin embargo, la situación contractual de Flor de la V abrió otro interrogante sobre su continuidad en la señal. En ese sentido, aclaró que su vínculo con El Nueve se extiende más allá del final del programa y explicó cuáles son las condiciones actuales de su contrato.

“Tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal. Tenía contrato en el horario de 13.30 a 15.30”, detalló.

Pero el momento de mayor tensión llegó con la intervención de Damián Rojo, quien sorprendió a todos al reconocer que desconocía por completo la decisión que acababa de comunicar la conductora.

“Me estoy enterando ahora”, lanzó el periodista, dejando expuesto que no había recibido ninguna información previa sobre el levantamiento del ciclo.

La reacción de Flor tampoco pasó inadvertida. Visiblemente descolocada, intentó explicar la situación y se disculpó con su compañero: “Ah, pensé que ya sabían, que les habían dicho. Perdón”.