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Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: todo lo que hay que saber sobre el partido que define el título

La Selección Argentina enfrentará a España por el título del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Conocé la fecha, el horario para nuestro país y el estadio de la final.

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Fotos: Reuters

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La expectativa planetaria se traslada al último capítulo de la cita máxima de la FIFA. Tras dejar en el camino a sus respectivos rivales en semifinales, la Albiceleste y la Roja se medirán cara a cara para definir al nuevo monarca del fútbol. Argentina volvió a ganarle a Inglaterra, como hace 40 años, y jugará frente a España el título que se definirá el domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Este partido trascendental definirá al campeón de la primera Copa Mundial de la FIFA disputada con el nuevo formato de 48 selecciones.

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El camino para acceder a este compromiso consagratorio demandó batallas sumamente complejas para ambos combinados en la fase de eliminación directa. España, previo a la semi, se impuso 3-0 ante Austria en dieciseisavos, le ganó 1-0 a Portugal en octavos y derrotó 2-1 a Bélgica en cuartos de final. Por su parte, la escuadra conducida por Lionel Scaloni llega con el ánimo por las nubes en busca de retener la corona lograda en Medio Oriente hace cuatro años. Argentina, tras vencer a Inglaterra, busca el bicampeonato luego de que superó 3-2 a Cabo Verde en dieciseisavos, venció 3-2 a Egipto en octavos y le ganó 3-1 en tiempo suplementario a Suiza en cuartos.

Cuándo es y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

El cruce decisivo por el trofeo ecuménico tiene fecha y hora confirmadas para el público de nuestro país y del resto del continente.

El gran choque entre España vs. Argentina se jugará este domingo 19 de julio, desde las 16 de Argentina. Para quienes sigan las alternativas del juego desde el exterior, la FIFA estableció un cronograma coordinado para las diversas regiones del globo. El partido iniciará a las 16 horas en Uruguay, Brasil y Paraguay, mientras que comenzará a las 15 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y de la zona Este de los Estados Unidos. En tanto, para Colombia, Ecuador, Perú y la zona Central estadounidense el pitazo inicial será a las 14 horas, a las 13 horas en México y zona de la Montaña, a las 12 horas en la costa del Pacífico de EE.UU. y a las 21 horas en España.

En qué estadio se juega la final del Mundial 2026

El escenario elegido para albergar el duelo número 104 de la Copa del Mundo cuenta con una imponente capacidad de espectadores y un recuerdo cercano para el seleccionado nacional.

El MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026, aunque cabe destacar que por estrictas cuestiones comerciales de la FIFA, el recinto es denominado oficialmente como New York/New Jersey Stadium durante el desarrollo de la Copa del Mundo. El estadio se encuentra geográficamente ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y cuenta con una capacidad de 82.500 plazas desde su inauguración en el año 2010.

Para el conjunto nacional, pisar este césped despierta recuerdos de vieja data y una inmediata oportunidad de revancha histórica. El recinto tiene capacidad para más de 82 mil espectadores y fue escenario de grandes eventos deportivos, entre ellos la final de la Copa América Centenario 2016 que Argentina perdió con Chile por penales. Este domingo, Lionel Messi y compañía intentarán reescribir la historia en el imponente coliseo norteamericano y bordar la cuarta estrella en la camiseta de la Selección.

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