Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: todo lo que hay que saber sobre el partido que define el título

En qué estadio se juega la final del Mundial 2026

El escenario elegido para albergar el duelo número 104 de la Copa del Mundo cuenta con una imponente capacidad de espectadores y un recuerdo cercano para el seleccionado nacional.

El MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026, aunque cabe destacar que por estrictas cuestiones comerciales de la FIFA, el recinto es denominado oficialmente como New York/New Jersey Stadium durante el desarrollo de la Copa del Mundo. El estadio se encuentra geográficamente ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y cuenta con una capacidad de 82.500 plazas desde su inauguración en el año 2010.

Para el conjunto nacional, pisar este césped despierta recuerdos de vieja data y una inmediata oportunidad de revancha histórica. El recinto tiene capacidad para más de 82 mil espectadores y fue escenario de grandes eventos deportivos, entre ellos la final de la Copa América Centenario 2016 que Argentina perdió con Chile por penales. Este domingo, Lionel Messi y compañía intentarán reescribir la historia en el imponente coliseo norteamericano y bordar la cuarta estrella en la camiseta de la Selección.