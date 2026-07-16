Radiografía de España: cómo juega, sus puntos débiles y las figuras que amenazan a la Selección Argentina

Para lograr este volumen de juego, el círculo central resulta fundamental en la distribución de la pelota. El mediocampo, liderado por la jerarquía y el equilibrio de Rodri, es el motor que maneja los hilos y decide cuándo acelerar o cuándo enfriar el juego, teniendo en cuenta que España no tiene miedo de saltar líneas si el rival presiona alto. Su libreto principal busca generar superioridad numérica por las bandas para que sus extremos desequilibren en el mano a mano, finalizando las jugadas con llegadas masivas de los volantes internos al área penal.

Qué futbolistas de España pueden complicar a la Selección Argentina

El peligro español se concentra en la conducción inteligente de su mediocampo y en el desequilibrio individual de sus jóvenes extremos.

El plan defensivo de la Scaloneta deberá prestar especial atención a nombres propios que sostienen el andamiaje del equipo de Luis de la Fuente:

Lamine Yamal (El factor desequilibrio): Con apenas 19 años, el extremo del Barcelona es la gran joya del equipo y viene de declarar públicamente su ilusión diciendo: “Ojalá pueda enfrentar a Messi”. Juega por la derecha a perfil cambiado, es indescifrable en el uno contra uno, tiene una diagonal hacia adentro sumamente peligrosa y una pegada excelsa de media distancia , lo que exigirá un esfuerzo coordinado de Nicolás Tagliafico y los volantes para taparle el perfil zurdo.

Rodri (El termómetro del equipo): Es el futbolista más inteligente tácticamente de España. Si se lo deja jugar libre, maneja el partido a su antojo, por lo que Argentina deberá asfixiarlo en la salida para cortar los circuitos de pase hacia los extremos y forzarlo al error en campo propio. El conjunto español también cuenta con otras figuras que sobresalen, como Pedri, Nico Williams y Dani Olmo.

Cuáles son las debilidades de España que puede aprovechar la Selección Argentina

A pesar de su gran volumen de juego, el equipo español sufre en el retroceso defensivo, en las bandas y en la defensa de la pelota parada.

El análisis táctico deschava que el seleccionado de Luis de la Fuente no es invencible y sufre en fases muy específicas de los partidos:

Espacios a la espalda de los laterales: Al ser un equipo que proyecta constantemente a sus marcadores de punta al ataque, suele quedar muy expuesto en las transiciones rápidas de defensa a ataque. Si Argentina logra recuperar en mitad de cancha, la velocidad de Julián Álvarez y las trepadas de los volantes por las bandas pueden usarse para agarrar a los centrales españoles mano a mano y corriendo hacia atrás.

El retroceso defensivo tras pérdida: Cuando España pierde la pelota en campo rival, presiona alto inmediatamente. Si la Scaloneta logra sortear esa primera línea de presión con pases rápidos y precisos —la especialidad de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández—, encontrará hectáreas libres para que Messi encabece los contragolpes con superioridad numérica.

La pelota parada: Aunque han mejorado, la zaga central española suele tener desatenciones en los envíos aéreos cruzados. La agresividad del Cuti Romero y de Lisandro Martínez en el juego aéreo, sumada a la precisión de los lanzadores argentinos, puede ser una vía fundamental para abrir un partido cerrado de final.

Quién es el director técnico de España y cómo llega a la final

El entrenador español asumió su cargo tras la última cita mundialista y ya ostenta consagraciones importantes en el plano continental.

El entrenador de España es Luis de la Fuente, quien asumió el cargo después del Mundial de Qatar 2022 y logró reconstruir rápidamente al seleccionado, devolviéndole la competitividad internacional y conquistando títulos importantes como la UEFA Nations League y la Eurocopa 2024. Su esquema más utilizado es el 4-3-3, aunque también suele adaptar el sistema según el rival, priorizando la presión alta, la posesión y el juego por las bandas con extremos rápidos y mediocampistas de buen manejo técnico.