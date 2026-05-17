Argentinos Juniors le gana a Belgrano 1 a 0 en el partido que define al rival de River

Poco después, Morales volvió a inquietar a la defensa del Bicho con otra acción por el sector izquierdo del ataque. El delantero intentó sorprender con un disparo al primer palo, aunque la pelota se fue desviada por escasos centímetros.

Las formaciones del partido

Argentinos Juniors salió a la cancha con Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

Por su parte, Belgrano formó con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

El encuentro es arbitrado por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli está a cargo del VAR.