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Final del Torneo Apertura

Argentinos Juniors le gana a Belgrano 1 a 0 en el partido que define al rival de River

El Bicho abrió el marcador con un tanto de Jainikoski tras una gran jugada colectiva. Belgrano respondió con varias llegadas claras de Iván Morales.

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Argentinos Juniors le gana a Belgrano 1 a 0 en el partido que define al rival de River

Argentinos Juniors le gana a Belgrano 1 a 0 en el partido que define al rival de River

Argentinos Juniors comenzó mejor y logró ponerse en ventaja frente a Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona, en el duelo correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura. El vencedor se enfrentará a River Plate, que eliminó a Rosario Central en la jornada del sábado.

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El equipo dirigido por Nicolás Diez abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, en su primera llegada clara del encuentro. La jugada comenzó con un buen desborde por derecha de Alan Lescano, quien envió un centro atrás que Tomás Molina alcanzó a puntear dentro del área. La pelota quedó servida para Facundo Jainikoski, que apareció por el segundo palo y empujó el balón al gol para establecer el 1-0.

Tras el tanto, Belgrano reaccionó rápidamente y generó varias situaciones de peligro, especialmente a través de Iván Morales.

A los 11 minutos, el delantero recibió sobre la mitad de la cancha y encabezó un contraataque individual. Tras avanzar varios metros por el centro, sacó un remate bajo y cruzado que fue contenido por el arquero Brayan Cortés.

Poco después, Morales volvió a inquietar a la defensa del Bicho con otra acción por el sector izquierdo del ataque. El delantero intentó sorprender con un disparo al primer palo, aunque la pelota se fue desviada por escasos centímetros.

Las formaciones del partido

Argentinos Juniors salió a la cancha con Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

Por su parte, Belgrano formó con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

El encuentro es arbitrado por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli está a cargo del VAR.

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