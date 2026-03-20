Atrincherada: la insólita medida que tomó Senegal para proteger la copa y evitar que se la den a Marruecos
Senegal inició una radical medida para defender la Copa de África que le ganó a Marruecos, el país organizador, en enero de este año. La Confederación Africana, meses más tarde, realizó una insólita decisión sobre el ganador y Senegal está en pie de guerra.
Sadio Mané, capitán y lider del fútbol senegalés, con la copa como Campeón de África. (foto: FIFA)
"Acá está, acá está, que lo vengan a buscar...!". Es un típico grito de cancha que una hinchada le decía a otra (cuando había visitantes en todos los partidos) ante un "trofeo" como una bandera rival. En ese nivel de confrontación está la Federación de fútbol de Senegal, enfrentada a fondo con la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
El hecho que rompió las relaciones fue la escandalosa final contra Marruecos y la no menos escandalosa resolución de esta semana. La final se jugó el 18 de enero en Marruecos y Senegal ganó en un partido que, para variar, tuvo un arbitraje lamentable. Prolongó excesivamente el partido, anuló más un gol de Senegal y cobró, todavía peor, un penal a favor de Marruecos en el quinto minuto del tiempo extra. El arquero senegalés lo detuvo (Brahim le "picó" la pelota) y entonces fueron a la definición por penales. Allí se impuso Senegal.
En la ceremonia de premiación estuvo hasta el propio Giannni Infantino, el presidente de la FIFA. Ahora, meses después, la CAF le da por perdido el partido a Senegal porque en la disputa por ese insólito penal a favor de Marruecos, se fue unos minutos del campo de juego. Lo desclasificaron y, en consecuencia, Marruecos fue proclamado campeón. En un escritorio.
El problema es que Senegal no sólo recibió la copa. También cobró el premio de 10 millones de dólares. La CAF quieren que Senegal lo devuelva todo para entregárselo al "campeón" Marruecos.
¿Qué hizo Senegal? Rechazó por completo devolver el premio y la copa. Y no sólo eso. El técnico del seleccionado, en persona, fue hasta una base militar y entregó el trofeo - que es muy bonito - para que permanezca allí en custodia para que ningún burócrata de la Confederación Africana intente recuperarlo.
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Como se canta en las canchas, la copa está ahí. Que la vayan a buscar. Si se atreven.
Custodiada por expertos
La Confederación Africana de Fútbol espera que Senegal devuelva la Copa y lo 10 millones de dólares del premio. Senegal no piensa hacer eso. El técnico, Pape Thiaw, gloria como jugador para Senegal, fue el encargado de ir hasta una base militar para dejar la copa en custodia. El hecho ya es una causa nacional. Tanto, que los militares del cuartel se abalanzaron sobre el técnico para tocar la copa y fotografiarse. Parecian los jugadores en el festejo en Marruecos.