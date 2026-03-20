Atrincherada: la insólita medida que tomó Senegal para proteger la copa y evitar que se la den a Marruecos

¿Qué hizo Senegal? Rechazó por completo devolver el premio y la copa. Y no sólo eso. El técnico del seleccionado, en persona, fue hasta una base militar y entregó el trofeo - que es muy bonito - para que permanezca allí en custodia para que ningún burócrata de la Confederación Africana intente recuperarlo.

Embed

Como se canta en las canchas, la copa está ahí. Que la vayan a buscar. Si se atreven.

Custodiada por expertos

La Confederación Africana de Fútbol espera que Senegal devuelva la Copa y lo 10 millones de dólares del premio. Senegal no piensa hacer eso. El técnico, Pape Thiaw, gloria como jugador para Senegal, fue el encargado de ir hasta una base militar para dejar la copa en custodia. El hecho ya es una causa nacional. Tanto, que los militares del cuartel se abalanzaron sobre el técnico para tocar la copa y fotografiarse. Parecian los jugadores en el festejo en Marruecos.