Escándalo en la Copa África: le quitaron el título a Senegal y se lo dieron a Marruecos
La Confederación Africana de Fútbol publicó un comunicado para dar a conocer la polémica decisión que modificó al ganador del torneo que finalizó en enero.
Le quitaron el título a Senegal y se lo dieron a Marruecos.
La final de la Copa Africana de Naciones (CAN) dio un giro inesperado y polémico. Aunque Senegal había ganado 1-0 en el campo de juego, pero la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió este martes quitarle el título y otorgárselo a Marruecos por fallo administrativo.
El organismo resolvió declarar a Marruecos campeón del torneo disputado en enero, tras aplicar una victoria por 3-0 en la final. La decisión se basó en los artículos 82 y 84 del reglamento, al considerar que Senegal incurrió en conductas que derivan en la pérdida del partido.
Según el comunicado oficial, la CAF determinó que hubo irregularidades por parte del equipo senegalés durante el desarrollo del encuentro, lo que habilitó la sanción que modificó el resultado final.
De esta manera, el triunfo obtenido en la cancha quedó sin efecto y Marruecos pasó a ser el campeón oficial de la CAN, en una de las resoluciones más controvertidas de los últimos años en el fútbol africano.
Sanciones para Marruecos pese al título
A pesar de quedarse con el trofeo, Marruecos también recibió sanciones económicas por incidentes ocurridos durante la final. Entre las infracciones señaladas figuran:
Comportamiento indebido de alcanzapelotas
Uso de punteros láser
Interferencias en la zona del VAR
Además, el futbolista Ismaël Saibari fue suspendido por dos partidos por mala conducta, aunque se le retiró la multa económica inicial.
Qué pasó en la final: del escándalo al fallo
El partido había terminado en medio de un clima de tensión. En los minutos finales, el árbitro sancionó un penal para Marruecos en el minuto 98, luego de anularle un gol a Senegal.
La decisión provocó la reacción de los jugadores senegaleses, que abandonaron momentáneamente el campo de juego en señal de protesta. Tras varios minutos, regresaron y se ejecutó el penal: Brahim Díaz falló su remate, que fue contenido por el arquero.
El encuentro terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió en el alargue, donde Pape Gueye marcó el 1-0 para Senegal, resultado que inicialmente le dio el título.
Sin embargo, la resolución posterior de la CAF revirtió todo: el trofeo pasó a manos de Marruecos por decisión administrativa, cerrando una final cargada de polémica que ya quedó en la historia del fútbol africano.