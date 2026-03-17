Escándalo en la Copa África: le quitaron el título a Senegal y se lo dieron a Marruecos

Sanciones para Marruecos pese al título

A pesar de quedarse con el trofeo, Marruecos también recibió sanciones económicas por incidentes ocurridos durante la final. Entre las infracciones señaladas figuran:

Comportamiento indebido de alcanzapelotas

Uso de punteros láser

Interferencias en la zona del VAR

Además, el futbolista Ismaël Saibari fue suspendido por dos partidos por mala conducta, aunque se le retiró la multa económica inicial.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-DFCIYq1768772397593-1768775098 El insólito penal que erró Brahim Díaz en la final de la Copa África (Foto: Reuters)

Qué pasó en la final: del escándalo al fallo

El partido había terminado en medio de un clima de tensión. En los minutos finales, el árbitro sancionó un penal para Marruecos en el minuto 98, luego de anularle un gol a Senegal.

La decisión provocó la reacción de los jugadores senegaleses, que abandonaron momentáneamente el campo de juego en señal de protesta. Tras varios minutos, regresaron y se ejecutó el penal: Brahim Díaz falló su remate, que fue contenido por el arquero.

El encuentro terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió en el alargue, donde Pape Gueye marcó el 1-0 para Senegal, resultado que inicialmente le dio el título.

Sin embargo, la resolución posterior de la CAF revirtió todo: el trofeo pasó a manos de Marruecos por decisión administrativa, cerrando una final cargada de polémica que ya quedó en la historia del fútbol africano.