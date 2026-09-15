Boca busca sellar el pase a semfinales de la Copa Sudamericana: el once de Arruabarrena ante San Pablo

En el arco se dará el retorno de Álvaro Montero, mientras que la línea defensiva estará integrada por Leandro Lozano en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo junto a Facundo Herrera —ratificado como segundo marcador central por encima de Marco Pellegrino— y Lautaro Blanco en el lateral izquierdo. Vale destacar que Herrera sostendrá el puesto hasta que Ayrton Costa complete la recuperación del desgarro sufrido frente a Racing.

En la zona creativa, Alan Velasco se mantendrá dentro del 11 inicial tras exhibir un marcado crecimiento futbolístico en los últimos partidos, supliendo con características diferentes la baja de Tomás Aranda. En el ataque, la dupla ofensiva estará conformada por Miguel Merentiel y Leonel Flores, quien continúa ganándole la pulseada en la consideración del DT a Sebastián Villa.

A qué hora juega Boca y qué canal transmite el partido ante San Pablo

Hora: 21.30 (Argentina).

Televisión: DSports.

Árbitro: Pablo Tejera (Uruguay).

Estadio: Morumbí (San Pablo, Brasil).

La probable formación de Boca para buscar la clasificación a semifinales será con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.