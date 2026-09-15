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Boca busca sellar el pase a semfinales de la Copa Sudamericana: el once de Arruabarrena ante San Pablo

Boca busca la semifinal de la Copa Sudamericana ante San Pablo tras el 1-0 de la ida. Arruabarrena recupera a Delgado y pone su 11 ideal.

Boca busca la semifinal de la Copa Sudamericana ante San Pablo tras el 1-0 de la ida.

Boca busca la semifinal de la Copa Sudamericana ante San Pablo tras el 1-0 de la ida.

Llegó el momento de la verdad para Boca en el plano internacional. Este martes, desde las 21.30, el Xeneize visita a San Pablo en el Estadio Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con la ventaja del 1-0 conseguido en el partido de ida disputado en La Bombonera, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar sellar el pasaje a las semifinales del certamen continental.

Leé también Boca define el equipo para viajar a Brasil: el jugador clave que Arruabarrena quiere recuperar a tiempo
Rodolfo Arruabarrena. 

Para afrontar esta parada decisiva a todo o nada, el Vasco se dio el lujo de preservar a casi la totalidad de los titulares durante el último compromiso del viernes. De los 11 futbolistas que saltarán al campo de juego en Brasil, únicamente Lautaro Blanco sumó minutos desde el arranque en el torneo local, mientras que Santiago Ascacíbar ingresó unos minutos desde el banco de suplentes. El resto del plantel principal disfrutó de una semana completa de descanso y recuperación tras el primer choque de la serie.

Cuáles son los cambios y la formación de Boca para jugar ante San Pablo

En relación con el equipo que se impuso en el primer chico en Buenos Aires, la única modificación estará en la zona central de la cancha. Milton Delgado dejó atrás una distensión muscular que lo marginó de los últimos cuatro partidos y reocupará su lugar en la alineación titular en reemplazo de Tomás Belmonte, quien se había consolidado como la variante principal en el mediocampo.

De esta manera, Arruabarrena podrá conformar nuevamente su tridente ideal en el centro del campo, con Leandro Paredes posicionado como eje de distribución, flanqueado por Ascacíbar y Delgado como sus satélites. Este trinomio le otorga al equipo una combinación de marca, despliegue, carácter, juego y gol que se transformó en el motor futbolístico del ciclo.

En el arco se dará el retorno de Álvaro Montero, mientras que la línea defensiva estará integrada por Leandro Lozano en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo junto a Facundo Herrera —ratificado como segundo marcador central por encima de Marco Pellegrino— y Lautaro Blanco en el lateral izquierdo. Vale destacar que Herrera sostendrá el puesto hasta que Ayrton Costa complete la recuperación del desgarro sufrido frente a Racing.

En la zona creativa, Alan Velasco se mantendrá dentro del 11 inicial tras exhibir un marcado crecimiento futbolístico en los últimos partidos, supliendo con características diferentes la baja de Tomás Aranda. En el ataque, la dupla ofensiva estará conformada por Miguel Merentiel y Leonel Flores, quien continúa ganándole la pulseada en la consideración del DT a Sebastián Villa.

A qué hora juega Boca y qué canal transmite el partido ante San Pablo

  • Hora: 21.30 (Argentina).

  • Televisión: DSports.

  • Árbitro: Pablo Tejera (Uruguay).

  • Estadio: Morumbí (San Pablo, Brasil).

La probable formación de Boca para buscar la clasificación a semifinales será con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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