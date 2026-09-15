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Wanda Nara vio a Mauro Icardi y la China Suárez con anillos de boda y lanzó una feroz chicana

Wanda Nara reaccionó en las redes sociales luego de que Mauro Icardi y la China Suárez se mostraran juntos luciendo llamativos anillos. La empresaria publicó un sugestivo mensaje dedicado a sus cinco hijos que muchos interpretaron como un contundente palito para su ex.

15 sept 2026, 07:59
Wanda Nara vio a Mauro Icardi y la China Suárez con anillos de boda y lanzó una feroz chicana

Wanda Nara vio a Mauro Icardi y la China Suárez con anillos de boda y lanzó una feroz chicana

Wanda Nara vio a Mauro Icardi y la China Suárez con anillos de boda y lanzó una feroz chicana

Wanda Nara vio a Mauro Icardi y la China Suárez con anillos de boda y lanzó una feroz chicana

A Wanda Nara no le pasaron inadvertidas las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez luciendo anillos y su reacción no tardó en llegar. Fiel a su estilo, la conductora eligió las redes sociales para compartir un mensaje cargado de significado.

En sus Stories, Wanda publicó una ilustración en la que una cachorra de león le pregunta a su madre: “Mami, ¿cuál es el sentido de la vida?”. La respuesta de la leona es contundente: “Tú”.

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Debajo de la imagen, Wanda escribió los nombres de sus cinco hijos, dejando en claro cuál es hoy el centro de su vida.

El detalle del león tampoco pasó inadvertido. Mauro Icardi se identifica desde hace años con ese animal e incluso lleva tatuada una enorme cabeza de león en el pecho, por lo que la publicación de Wanda adquirió una lectura todavía más filosa.

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que provocó la reacción de Wanda

El posteo apareció después de que Icardi compartiera una imagen junto a la China Suárez en la que ambos lucían llamativos anillos, un detalle que rápidamente despertó especulaciones sobre un posible compromiso.

Sin mencionar directamente a su ex ni a la actriz, Wanda respondió con una publicación encriptada y puso el foco exclusivamente en sus hijos.

Una chicana silenciosa, pero cargada de significado, que volvió a sumar un nuevo capítulo a la tensa historia entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

     

 

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