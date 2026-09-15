Wanda Nara vio a Mauro Icardi y la China Suárez con anillos de boda y lanzó una feroz chicana

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que provocó la reacción de Wanda

El posteo apareció después de que Icardi compartiera una imagen junto a la China Suárez en la que ambos lucían llamativos anillos, un detalle que rápidamente despertó especulaciones sobre un posible compromiso.

Sin mencionar directamente a su ex ni a la actriz, Wanda respondió con una publicación encriptada y puso el foco exclusivamente en sus hijos.

Una chicana silenciosa, pero cargada de significado, que volvió a sumar un nuevo capítulo a la tensa historia entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.