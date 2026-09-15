Wanda Nara vio a Mauro Icardi y la China Suárez con anillos de boda y lanzó una feroz chicana

A Wanda Nara no le pasaron inadvertidas las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez luciendo anillos y su reacción no tardó en llegar. Fiel a su estilo, la conductora eligió las redes sociales para compartir un mensaje cargado de significado.
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Wanda Nara reaccionó en las redes sociales luego de que Mauro Icardi y la China Suárez se mostraran juntos luciendo llamativos anillos. La empresaria publicó un sugestivo mensaje dedicado a sus cinco hijos que muchos interpretaron como un contundente palito para su ex.