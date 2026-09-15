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Acuerdo Mercosur- Singapur

Acuerdo Mercosur-Singapur: en qué consiste la unión comercial que el Gobierno promulgó en el Boletín Oficial

El decreto 1010/26 le da plena vigencia a esta integración comercial. Sólo falta que la Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar entendimiento.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La Argentina

La Argentina, como parte del Mercosur, en un convenio comercial de asociación con singapur, la ciudad estado de Asia. (foto: A24.com)

El Gobierno de Javier Milei promulgó este martes la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, un tratado que busca ampliar el intercambio comercial entre el bloque sudamericano y uno de los principales centros económicos y logísticos de Asia.

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El acuerdo que voto el Congreso por amplísima mayoría entra en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial. Es un convenio para incrementar la relación comercial entre el Mercosur y Singapur, uno de los tigres económicos de Asia. (Foto: Boletín Oficial)

El acuerdo que voto el Congreso por amplísima mayoría entra en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial. Es un convenio para incrementar la relación comercial entre el Mercosur y Singapur, uno de los tigres económicos de Asia. (Foto: Boletín Oficial)

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso argentino aprobara el acuerdo el pasado 26 de agosto. La Cámara de Diputados lo sancionó con 234 votos a favor y solo 4 en contra.

El tratado había sido firmado el 7 de diciembre de 2023, durante una cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, y constituye el primer acuerdo de libre comercio del bloque con un país del sudeste asiático.

El convenio contempla la reducción progresiva de aranceles para una amplia variedad de productos. En algunos casos la eliminación será inmediata, mientras que para otros bienes se establecieron períodos de desgravación que pueden llegar hasta los 15 años.

Además, incluye disposiciones sobre comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico, reglas de origen y procedimientos aduaneros.

Desde el Gobierno destacaron el potencial para las exportaciones argentinas. El canciller Pablo Quirno señaló que el acuerdo permitirá que el 100% de las exportaciones argentinas pueda ingresar a Singapur con arancel cero, lo que abre una oportunidad para incrementar las ventas de alimentos, productos agroindustriales, manufacturas y servicios.

Singapur, una ciudad estado que es un gigante mundial de a econom&iacute;a. (Foto: Gentileza TradingEconomics)

Singapur, una ciudad estado que es un gigante mundial de a economía. (Foto: Gentileza TradingEconomics)

Una oportunidad para ingresar a uno de los tigres de Asia

Singapur ofrece una gran alternativa para el comercio global del Mercosur y en especial para la Argentina. Es una ciudad-estado, pero de avanzada en muchos rubros, que van desde la calidad de vida hasta la diversificación de sus actividades económicas.

Los datos son más impresionantes cuando se toman en cuenta apenas dos datos Tiene una superficie de 3 veces la ciudad de Buenos Aires y una población de 6 millones de habitantes, como Uruguay. Pero es una potencia económica mundial.

En el año 2025 tubo un superávit de 87.000 millones de dólares que puede estirarse hasta los 100.000 millones con algunos servicios especiales. Todo el Mercosur, con 400 millones de personas, tuvo en 2025 un superávit comercial de 40.800 millones. Y la Argentina, en solitario, tuvo el año pasado un superávit de 11.000 millones de dólares.

El comercio con la Argentina tiene todo por mejorar. Es una gran oportunidad. En Asia, China es el principal mercado de ese continente y con Singapur se comercia muy poco. A tal punto, que el intercambio también es bajo y favorable al país asiático. Argentina le exporta bienes por apenas 44,8 millones de dólares y Singapur, poco más del doble: 98,8 millones de dólares.

La Argentina comercia muy poco y tiene déficit con Singapur. El acuerdo del Mercosur puede potenciar a la economía nacional. (foto: A24.com)

La Argentina comercia muy poco y tiene déficit con Singapur. El acuerdo del Mercosur puede potenciar a la economía nacional. (foto: A24.com)

Por lo tanto, el acuerdo comercial tiene una llave para una gran oportunidad para las exportaciones de los productos argentinos. Singapur, aún con poco volumen recibe los principales productos que encabezan las exportaciones argentinas:

  • alimentos
  • energía
  • minerales
  • materias primas

El acuerdo contempla que entre el Mercosur y Singapur habrá un arancel "0" para el comercio mutuo. Cuando se terminen de adaptar los mecanismos de intercambio, el comercio comenzará a pleno. Una oportunidad que se le abre a la Argentina para no depender sólo de China en su presencia en el Asia.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Acuerdo de libre comercio: El Gobierno promulgó el tratado entre el Mercosur y Singapur.
  • Alcance: Busca ampliar el intercambio comercial y reduce progresivamente aranceles.
  • Oportunidad: Permite que el 100% de las exportaciones argentinas ingresen a Singapur con arancel cero.
Resumen generado por Thinkindot AI
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