Acuerdo Mercosur-Singapur: en qué consiste la unión comercial que el Gobierno promulgó en el Boletín Oficial

Además, incluye disposiciones sobre comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico, reglas de origen y procedimientos aduaneros.

Desde el Gobierno destacaron el potencial para las exportaciones argentinas. El canciller Pablo Quirno señaló que el acuerdo permitirá que el 100% de las exportaciones argentinas pueda ingresar a Singapur con arancel cero, lo que abre una oportunidad para incrementar las ventas de alimentos, productos agroindustriales, manufacturas y servicios.

Singapur, una ciudad estado que es un gigante mundial de a economía. (Foto: Gentileza TradingEconomics)

Una oportunidad para ingresar a uno de los tigres de Asia

Singapur ofrece una gran alternativa para el comercio global del Mercosur y en especial para la Argentina. Es una ciudad-estado, pero de avanzada en muchos rubros, que van desde la calidad de vida hasta la diversificación de sus actividades económicas.

Los datos son más impresionantes cuando se toman en cuenta apenas dos datos Tiene una superficie de 3 veces la ciudad de Buenos Aires y una población de 6 millones de habitantes, como Uruguay. Pero es una potencia económica mundial.

En el año 2025 tubo un superávit de 87.000 millones de dólares que puede estirarse hasta los 100.000 millones con algunos servicios especiales. Todo el Mercosur, con 400 millones de personas, tuvo en 2025 un superávit comercial de 40.800 millones. Y la Argentina, en solitario, tuvo el año pasado un superávit de 11.000 millones de dólares.

El comercio con la Argentina tiene todo por mejorar. Es una gran oportunidad. En Asia, China es el principal mercado de ese continente y con Singapur se comercia muy poco. A tal punto, que el intercambio también es bajo y favorable al país asiático. Argentina le exporta bienes por apenas 44,8 millones de dólares y Singapur, poco más del doble: 98,8 millones de dólares.

La Argentina comercia muy poco y tiene déficit con Singapur. El acuerdo del Mercosur puede potenciar a la economía nacional. (foto: A24.com)

Por lo tanto, el acuerdo comercial tiene una llave para una gran oportunidad para las exportaciones de los productos argentinos. Singapur, aún con poco volumen recibe los principales productos que encabezan las exportaciones argentinas:

alimentos

energía

minerales

materias primas

El acuerdo contempla que entre el Mercosur y Singapur habrá un arancel "0" para el comercio mutuo. Cuando se terminen de adaptar los mecanismos de intercambio, el comercio comenzará a pleno. Una oportunidad que se le abre a la Argentina para no depender sólo de China en su presencia en el Asia.